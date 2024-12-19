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啟德體育園｜續動員數萬公務員參與演練　楊何蓓茵：已提前通知部門超前部署

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

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政府動員數萬公務員參與演練。（楊何蓓茵Fb圖片）

港府早前安排超過15000位公務員參與啟德體育園的大型演練。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，明年1月24日和2月4日在主場館的兩場大型演練，除了繼續邀請地區人士參與外，預料每場均需派出數萬位公務員參與。

楊何蓓茵今日在社交平台稱，有見兩場演練所涉人數相當多，公務員事務局特別提前個多月，於今天通知所有政策局和部門為派員參與演練作出超前部署，妥善安排人手調配和及早通知需參與的同事，確保對公共服務的影響減至最少。

兩場演練將模擬主場館於傍晚舉行大型活動以及晚上散場的情境。

早前啟德體育園青年運動場進行演練，政府動員4500名公務員參加，有關安排惹議，被指太遲通知太倉促。參與的公務員每人有100元車馬費，政府發言人當時解釋，公務員及政府僱員參與演練會被視為工作一部分，如參與演練的時間在一般工作時間以外，政府部門可就工作時間作出彈性安排，包括提供補假。

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