立法會年結｜爭取連任立法會主席？　梁君彥：適當時間才考慮將來

▲ 立法會主席梁君彥。(馮漢柱攝)

擔任立法會主席逾八年的梁君彥被問會否爭取連任主席，他說，明年是本會期最後一年，工作的挑戰都很重大，相信每個議員專心做好這一年，在適當時間才會考慮怎樣去面對將來。

梁君彥今日在年結記者會表示，「無論議員在哪個崗位，經過這幾年的為香港做事，他都會繼續在不同的崗位，都會盡心盡力，為香港做事。」

梁君彥：只要獲其他議員投票支持 就適合做立法會主席

被問到適合任立法會主席的條件或特質，會否需要有財委會主席或內委會主席經驗？梁君彥認為，當你有經驗做議員，而有其他議員支持你做的，就已經是適合做主席。他說，「甚至你第一年入來做的，人家認為你適合，舉手投票支持你，就適合做主席，其實所有議員都可以適合做立法會主席。」

不覺得有「拉布」

早前有報道指，多名議員為了不啟動下個議員議案，加入發言間接「拉布」，務求令會議時間延伸，梁君彥認為，議員們五光十色，來自不同的階層，每個人都有覺得適合的議案提出來，每個議案大家都是很用心用力，不覺得是有「拉布」的事實，五六年前的才是「拉布」。

至於會否打算減議員議案數目？梁君彥說，議程怎樣安排，都是要跟議員商量的，「我們有很多不同的想法在做，在適當時間會向大家去公布。」

梁君彥總結過去一年立法會工作表示，本個會期共舉行36次大會會議，總時數達331小時，共34項政府法案獲通過。他以「敢擔當、做實事」，去形容立法會過去一個會期表現。

他說，立法會作為香港管治團隊的重要組成部分，和廣大市民一樣，是改革的參與者和推動者，必定會全力去支持行政長官提出的改革理念和施政藍圖去推動香港發展。

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