洗碗危機｜移澳港女受洗碗文化大衝擊！　見鬼仔男友1洗碗習慣瞬間超崩潰

▲ 移澳港女受洗碗文化大衝擊！見鬼仔男友1洗碗習慣瞬間超崩潰。

【移民／文化差異／洗碗習慣】近年不少港人移民，但當中不乏因文化或習慣差異而帶來衝擊。一位移澳港女近日在網上分享，其澳洲男友1個洗碗習慣令她超崩潰，引發大量網民共鳴，表示英國與加拿大的做法更令人震驚。

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洗碗危機｜澳洲男友1洗碗習慣令人超崩潰

一位移民澳洲3年的香港女護士近日在Threads發文表示，不同國家的洗碗習慣為她帶來衝擊。她指出，在香港通常用洗潔精洗完碗，都會用水將泡泡沖洗乾淨，然後再抹乾或晾乾。

惟當她與澳洲男友同居後，發現男友用洗潔精洗完碗後，竟不沖洗就將仍滿是泡泡的碗直接放置一邊晾乾，令她震驚大喊，「一開始同佢一齊住我嚇死咗」。隨後她亦同男友解釋，「唔rinse咁咪食晒啲洗潔精chemical落肚囉」。

▲ 男友在用洗潔精洗完碗後，竟不沖洗就直接放置一邊晾乾。（圖自Threads）

而不只樓主男友，樓主還表示，當去男友的朋友或家人屋企，發現他們洗完碗後都是直接保留泡泡；在公司見到同事洗碗，同樣用洗潔精洗完碗後不沖洗就直接用抹布抹乾。一連的洗碗文化衝擊令樓主感到超崩潰，於是發文詢問，「有無人知點解？」

洗碗危機｜網民共鳴：英國加拿大都係咁

帖文發出後引起大量網民同感，紛紛表示，「終於知道點解亞洲人比較長命，當中香港人好似係最長命嘅」。有不少網民都表示遇到同樣情況，「以前細時去澳洲住過一段短時間，幫手做家務嘅時候佢哋都話啲碗唔使過水。宜家喺英國啲人都話唔使點樣洗。（但係會堅持用洗碗碟機）」、「喺英國同加拿大都見過係咁；其實好多西人嘅hygiene都好得人驚㗎，唔只係洗碗……」

亦有網民解釋，「因為以前年代留落，以前成日唔夠水，同埋佢哋話好安全，可以食落肚」、「佢哋認為啲泡好似水咁滴落嚟，自然乾就冇咗」、「佢哋係用水洗完，之後先過洗潔精，佢哋覺得洗潔精係可食用，有啲外國人係浸一浸皂水拎出嚟晾乾，意思係大概乾淨啲，同樣佢哋覺得香港人會洗走洗潔精反而無咁乾淨」。

更多網民留言請看：

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澳洲清潔公司「Maid2Match」創辦人兼CEO表示，這是澳洲普遍的洗碗方法，理論上是令水在瀝乾架上流下時將洗潔精殘留物和污垢帶走，不過他直言，「這並非總是有效」。

並不是所有水分都會流失，部份被蒸發或於碗碟上變乾，從而進入食物中。隨時間推移，持續攝入殘留物會對腸胃及内分泌帶來健康風險，因此建議用完洗潔精洗碗後，再過水沖走殘留物。

洗碗危機｜清洗碗筷5大建議

台灣胸腔及重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁發文，提出清洗碗筷5大改善措施和建議：

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