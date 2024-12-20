澳門回歸25周年｜習近平：要把握好中央開發橫琴目的　不能發展與定位不一致的產業項目

▲ 習近平：要把握好中央開發橫琴目的。

【習近平 / 岑浩輝 / 澳門】在國家主席習近平監誓下，澳門第六任行政長官岑浩輝宣誓就職。習近平發表重要講話時形容，澳門是祖國的一方寶地，並對澳門提出四點希望。

第一，著力推動經濟適度多元發展。要結合自身優勢和資源稟賦，精准定位、聚焦重點，完善產業發展規劃，加大政策支持和資金投入力度，著力培育具有國際競爭力的新產業。推動實現橫琴粵澳深度合作區同澳門經濟高度協同、規則深度銜接，各類要素跨境流動高效便捷；瞄準重點領域，推動特色產業發展形成規模，打造一批標誌性、有帶動效應的工程和項目。習提醒：

需要注意的是，中央決定開發橫琴，目的就是促進澳門經濟適度多元發展、便利澳門居民生活就業。這個定位要把握好，不能發展一些與這個定位不一致的產業項目。

第二，著力提升特別行政區治理效能。要把依法治理和擔當作為結合起來，適應經濟社會發展要求，完善各項體制機制和法律法規，深入推進公共行政改革，完善組織架構，革新管治理念，改進管治方式，強化宏觀統籌，建設高效、有為的服務型政府，激發社會蘊藏的巨大活力和發展潛力。優化公共政策諮詢機制，提升決策科學化、民主化、法治化水平。健全政府和立法會協同立法機制。嚴格公正執法，完善司法制度，提升司法效率，堅定維護法治。

▲ 國家主席習近平。（新華社圖片）

澳門回歸25周年｜提升國際競爭力 吸引更多國際資源

第三，著力打造更高水平對外開放平台。要立足「一中心、一平台、一基地」定位，健全在國家對外開放中更好發揮作用的機制，主動對接國家重大戰略，不斷提升國際競爭力。要進一步加大雙向開放力度，促進同葡語國家全方位互利合作，積極投身高質量共建「一帶一路」，擴大國際「朋友圈」，打造國家高水平對外開放重要的橋頭堡。持續優化營商環境，完善民商事等法律制度，培育和激發市場活力，吸引更多國際資源。

第四，著力維護社會祥和穩定。習指出，當前澳門形勢總體穩定，但內外環境正在發生深刻變化。要居安思危、未雨綢繆，著力防範各種風險，堅定維護國家安全和澳門穩定。促進政府治理同社會調節、市民參與良性互動，引導和規範社團發展，築牢基層治理根基。始終堅持以人民為中心，解決好廣大居民最關心最迫切最現實的問題，創造更多更好的發展機會，營造更加公平的社會環境，不斷實現居民對美好生活的嚮往。

習又說，青年是澳門的希望和未來，是建設澳門、建設國家的有生力量。特別行政區政府和社會各界要更加關愛青年，為他們成長成才、施展抱負創造更好環境和條件。

▲ 今日是澳門回歸25周年。（新華社圖片）

澳門回歸25周年｜保持港澳長期繁榮穩定 要發揮獨特優勢

另外，習近平表示，澳門的成就顯示，一國兩制具有顯著制度優勢和強大生命力，是保持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度，必須長期堅持，值得共同守護。

習續指，保持港澳長期繁榮穩定，需要把握四條，包括要發揮獨特優勢、強化內聯外通。以更加開放包容的姿態，廣泛拓展國際聯繫，提升全球影響力和吸引力，讓「中國香港」、「中國澳門」國際大都市的品牌更加靚麗。深度對接國家發展戰略，加快融入國家發展大局，在構建新發展格局中更好扮演橋梁角色。

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