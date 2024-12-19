  • 17°C
香港時間：20241219日 (四) 17:29

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

恐龍謎團｜中大與愛丁堡大學用鐳射技術　揭翼龍尾翼軟組織未曝光細節

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

中大與愛丁堡大學古生物學家破解最早期飛行脊椎動物尾巴功能之謎。（中大提供）

香港中文大學和愛丁堡大學的國際研究小組，最近利用鐳射螢光成像技術，揭示翼龍尾翼的軟組織細節，在破解翼龍如何演化出飛行能力的謎團上取得進展。研究已於著名期刊《eLife》發表。

翼龍是最早演化出飛行能力和擁有膜翅的脊椎動物，牠們早期有長骨質尾巴，尾部有時會有神秘軟組織「尾翼」，但由於現時沒有任何飛行脊椎動物擁類似尾巴，人們對翼龍尾翼結構的認識不足。不過，應用鐳射技術有助研究有關細節，讓古老動物以意想不到的方式重現。

中大生命科學學院助理教授文嘉棋，與其在科學進步基金會同事Thomas G Kaye，早前篩選了來自世界各地的100多件翼龍化石，並鎖定4件保留了翼龍尾翼未知細節的喙嘴翼龍（Rhamphorhynchus）標本。

點擊圖片放大

由文嘉棋和愛丁堡大學地質科學系Natalia Jagielska領導的國際研究小組，繼而到訪愛丁堡蘇格蘭國家博物館、倫敦自然歷史博物館，及多倫多皇家安大略博物館，研究該4件標本，並利用鐳射螢光成像技術，使尾翼標本在黑暗中發光。

結果發現，翼龍尾翼由較粗的中空縱向結構，與較幼和一直延伸到尾巴末端的近橫向纖維，交織而成的晶格加強，防止其過度擺動，為翼龍能成功征服天空的關鍵。

文嘉棋指，翼龍突破生物學極限，利用順應性高的軟膜進化出飛行能力，希望能繼續發掘牠們成功飛行的關鍵要素，為生物仿生學領域帶來令人振奮的新啟示。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

恐龍化石｜發展局：文物探知館展覽錄5600人次參觀　料年底前落成工作室及展示室
13:12 2024/10/30
恐龍化石｜發展局：文物探知館展覽錄5600人次參觀　料年底前落成工作室及展示室
恐龍化石｜「恐龍島」曝光　專家團隊續登島採集化石樣本
15:44 2024/10/30
恐龍化石｜「恐龍島」曝光　專家團隊續登島採集化石樣本
恐龍化石｜赤洲30塊岩石含恐龍骨骼化石　發掘工作完成明解封
17:24 2024/12/11
恐龍化石｜赤洲30塊岩石含恐龍骨骼化石　發掘工作完成明解封

你可能感興趣

恐龍化石｜發展局：文物探知館展覽錄5600人次參觀　料年底前落成工作室及展示室
13:12 2024/10/30
恐龍化石｜發展局：文物探知館展覽錄5600人次參觀　料年底前落成工作室及展示室
恐龍化石｜「恐龍島」曝光　專家團隊續登島採集化石樣本
15:44 2024/10/30
恐龍化石｜「恐龍島」曝光　專家團隊續登島採集化石樣本
恐龍化石｜赤洲30塊岩石含恐龍骨骼化石　發掘工作完成明解封
17:24 2024/12/11
恐龍化石｜赤洲30塊岩石含恐龍骨骼化石　發掘工作完成明解封
恐龍 大學 生物學 愛丁堡 香港中文大學 博物館 香港 倫敦 多倫多

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

李啟言傷勢｜阿Mo相隔14個月首發文公開穿病人服照片　感激爸爸李盛林長期陪伴復康
李啟言傷勢｜阿Mo相隔14個月首發文公開穿病人服照片　感激爸爸李盛林長期陪伴復康
離開TVB︱34歲「宅男女神」疑離巢　暗示結束12年賓主關係：Beginning of a new chapter
離開TVB︱34歲「宅男女神」疑離巢　暗示結束12年賓主關係：Beginning of a new chapter
肝硬化｜啤酒肚屬脂肪肝徵兆？醫列10大症狀恐已肝硬化　4原則護肝逆轉病情
肝硬化｜啤酒肚屬脂肪肝徵兆？醫列10大症狀恐已肝硬化　4原則護肝逆轉病情
記者實測︱WhatsApp語音轉文字有得用　ISO/Android簡單3步設定教學
記者實測︱WhatsApp語音轉文字有得用　ISO/Android簡單3步設定教學
急症室最長等候時間（12月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月19日 時間12:05）