恐龍謎團｜中大與愛丁堡大學用鐳射技術 揭翼龍尾翼軟組織未曝光細節
撰文： 梁薾心
發布時間： 54 分鐘前
最後更新： 50 分鐘前
香港中文大學和愛丁堡大學的國際研究小組，最近利用鐳射螢光成像技術，揭示翼龍尾翼的軟組織細節，在破解翼龍如何演化出飛行能力的謎團上取得進展。研究已於著名期刊《eLife》發表。
翼龍是最早演化出飛行能力和擁有膜翅的脊椎動物，牠們早期有長骨質尾巴，尾部有時會有神秘軟組織「尾翼」，但由於現時沒有任何飛行脊椎動物擁類似尾巴，人們對翼龍尾翼結構的認識不足。不過，應用鐳射技術有助研究有關細節，讓古老動物以意想不到的方式重現。
中大生命科學學院助理教授文嘉棋，與其在科學進步基金會同事Thomas G Kaye，早前篩選了來自世界各地的100多件翼龍化石，並鎖定4件保留了翼龍尾翼未知細節的喙嘴翼龍（Rhamphorhynchus）標本。
由文嘉棋和愛丁堡大學地質科學系Natalia Jagielska領導的國際研究小組，繼而到訪愛丁堡蘇格蘭國家博物館、倫敦自然歷史博物館，及多倫多皇家安大略博物館，研究該4件標本，並利用鐳射螢光成像技術，使尾翼標本在黑暗中發光。
結果發現，翼龍尾翼由較粗的中空縱向結構，與較幼和一直延伸到尾巴末端的近橫向纖維，交織而成的晶格加強，防止其過度擺動，為翼龍能成功征服天空的關鍵。
文嘉棋指，翼龍突破生物學極限，利用順應性高的軟膜進化出飛行能力，希望能繼續發掘牠們成功飛行的關鍵要素，為生物仿生學領域帶來令人振奮的新啟示。
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