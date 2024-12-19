恐龍謎團｜中大與愛丁堡大學用鐳射技術　揭翼龍尾翼軟組織未曝光細節

▲ 中大與愛丁堡大學古生物學家破解最早期飛行脊椎動物尾巴功能之謎。（中大提供）

香港中文大學和愛丁堡大學的國際研究小組，最近利用鐳射螢光成像技術，揭示翼龍尾翼的軟組織細節，在破解翼龍如何演化出飛行能力的謎團上取得進展。研究已於著名期刊《eLife》發表。

翼龍是最早演化出飛行能力和擁有膜翅的脊椎動物，牠們早期有長骨質尾巴，尾部有時會有神秘軟組織「尾翼」，但由於現時沒有任何飛行脊椎動物擁類似尾巴，人們對翼龍尾翼結構的認識不足。不過，應用鐳射技術有助研究有關細節，讓古老動物以意想不到的方式重現。

中大生命科學學院助理教授文嘉棋，與其在科學進步基金會同事Thomas G Kaye，早前篩選了來自世界各地的100多件翼龍化石，並鎖定4件保留了翼龍尾翼未知細節的喙嘴翼龍（Rhamphorhynchus）標本。

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由文嘉棋和愛丁堡大學地質科學系Natalia Jagielska領導的國際研究小組，繼而到訪愛丁堡蘇格蘭國家博物館、倫敦自然歷史博物館，及多倫多皇家安大略博物館，研究該4件標本，並利用鐳射螢光成像技術，使尾翼標本在黑暗中發光。

結果發現，翼龍尾翼由較粗的中空縱向結構，與較幼和一直延伸到尾巴末端的近橫向纖維，交織而成的晶格加強，防止其過度擺動，為翼龍能成功征服天空的關鍵。

文嘉棋指，翼龍突破生物學極限，利用順應性高的軟膜進化出飛行能力，希望能繼續發掘牠們成功飛行的關鍵要素，為生物仿生學領域帶來令人振奮的新啟示。

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