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寒流殺到｜冬至前夕6區跌至個位數　醫生警告沖涼後1動作極危險：隨時心肌梗塞猝死

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

天氣顯著轉涼，有醫生就提醒崇涼後勿做一個動作，否則隨時有可能心肌梗塞甚至猝死。

【血管／血壓／心肌梗塞／心臟病】冬至（21日）將至，香港也迎來寒冷天氣。天文台預計明早（20日）市區最低氣溫將降至約12度，其中6個地區更只有個位數。有醫生就提醒市民，洗完澡後切勿做1個危險動作，可能會增加心肌梗塞等風險，甚至隨時猝死。

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天文台表示，明早天氣寒冷，市區最低氣溫約12度，新界會再低幾度；而根據自動分區天氣預報資料，有6區氣溫更會跌至個位數，點擊睇下圖了解更多：

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據台媒《CTWANT》報道，義大醫院社區醫學科主任、家醫科主治醫生盧易呈指出，人體在低溫環境中為了保暖，血管會收縮，而血管一收縮，血壓便容易上升，因此每逢天氣轉涼、氣溫較低的時候，心肌梗塞、腦中風等心血管疾病的患者亦會隨之增加。

他表示，不少長者都有晨運的習慣，但到了冬天應格外小心，建議在出門前先量血壓，如果收縮壓（上壓）高於140mmHg就先不要出門，休息一段時間後再量一次；若血壓依然偏高，就不要出門，否則在外面吹到冷風可能會令血壓進一步飆升。而出外也要做好保暖措施，建議可採用「洋蔥式」穿衣法，並戴上能遮住耳朵的冷帽，避免頭部被冷風直接吹襲。

心臟病危機｜沖涼後1個動作極危險

至於居家保暖方面，盧易程就表示重點在於洗澡和夜間睡眠。他提醒，洗完澡後千萬不要直接赤腳踏出浴室，「這一腳踩在冰地板的行為會使血壓飆升，增加心肌梗塞風險。」因此務必要穿上拖鞋。他另外建議可在睡覺時套上襪子，並以棉被覆蓋雙腳，亦可以選擇開暖氣。

由於天氣寒冷容易令血壓出現波動，他特別提醒高血壓患者記得要按醫囑服藥，切勿因為擔心傷腎就自行減藥，並直言這是「大大的錯誤」，因為降血壓藥最大的功能其實就是保護器官和腎臟。他續指，很多腎臟疾病的起因，實際上都是由於血壓太高而導致腎絲球被破壞，因此要護腎就應該好好吃降血壓藥，穩定血壓。

更多相關報道：心臟病｜天氣凍易中風心臟病發　1種食物每周食2次　營養師教3大飲食原則降風險【附12大飲食建議一文睇清 】

心臟病｜心肌梗塞7大常見徵狀

此外，本港心臟科專科醫生梁永雄早前接受訪問時表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

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心臟病｜6大護心建議

大部分猝死個案都與心血管疾病有關，香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

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