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一國兩制｜習近平：保持港澳長期繁榮穩定需把握好四要點　包括發揮獨特優勢

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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國家主席習近平。（新華社圖片）

【習近平／一國兩制／香港／澳門】今日是澳門回歸25周年，國家主席習近平在澳門發表重要講話，指出保持港澳長期繁榮穩定，推進「一國兩制」行穩致遠需把握好四個要點：

一、要堅守「一國」之本、善用「兩制」之利。
二、要維護高水平安全、推動高質量發展。
三、要發揮獨特優勢、強化內聯外通。
四、要弘揚核心價值、促進包容和諧。

一國兩制｜集中精力搞建設 不斷塑造新動能

習近平強調，要始終堅持國家主權、安全、發展利益高於一切，落實中央全面管治權，任何時候都不能動搖。同時，尊重「兩制」差異，充分保障特別行政區高度自治權，繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，確保不會變、不動搖，確保不走樣、不變形。

他續指出，安全是發展的前提，發展是安全的保障，維護安全和推動發展都要堅定不移。促珍惜當前來之不易的安定祥和局面，集中精力拼經濟、謀發展、搞建設，不斷塑造新動能新優勢。

一國兩制｜拓國際聯繫 深度對接國家發展戰略

強化內聯外通方面，則要以更加開放包容的姿態，廣泛拓展國際聯繫，提升全球影響力和吸引力，讓「中國香港」、「中國澳門」國際大都市的品牌更加靚麗。深度對接國家發展戰略，加快融入國家發展大局，在構建新發展格局中更好扮演橋梁角色。

另外，要傳承愛國愛港、愛國愛澳核心價值，增進多元文化交流融合，凝聚一切積極力量，畫出海內外支持「一國兩制」事業的最大同心圓。

習近平指出，「一國兩制」實踐進入了新階段。實現香港、澳門更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻，是新時代「一國兩制」實踐的重要使命。

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