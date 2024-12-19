台中火警｜台中倉儲大火濃煙衝天　疑似超過20人受困1命危

▲ 台中倉儲大火濃煙衝天，疑似超過20人受困1命危。

今日（19日）下午1時許，台中市大肚區一處生鮮處理廠發生大火，現場不斷有濃煙竄出，火場內受困人數疑似超20人，1人墜樓無生命跡象，起火原因有待釐清。

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台中火警｜疑似超20人受困1人無生命跡象

台中市消防局表示，今日下午1時24分，台中市大肚區沙田路二段一間生鮮處理廠「台灣善美的股份有限公司大肚生鮮處理廠」發生火警。火場內受困人數疑似超過20人，1人自3樓墜下無生命跡象，已緊急送往沙鹿光田醫院救治，3人受困於3樓，14人受困於頂樓，目前正在持續搶救中。

消防局指，已派出22支分隊、49名消防員及1架無人機到場搶救，由大隊長指揮，並出動6台救護車職員。

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台中火警｜火警工廠目前未正式啟用

火警的工廠為地下1層、地上4層建築，名稱為台灣善美的股份有限公司大肚生鮮處理廠，經查應為全聯超市旗下相關廠房，實際起火原因仍有待後續調查釐清。

全聯公司表示，初步了解失火建築為尚未完工之新廠房，目前未正式啟用，至於火場內是否有人員受困等相關細節，仍在持續確認中。

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