校長專欄｜透過生活灌輸正面價值觀　五邑工商總會學校校長︰視學生如自己孩子

▲ 陸運會班級得獎留影。（校長提供圖片）

自2006年起，我在五邑工商總會學校任教，並於當年擔任小一普教中的統籌老師。當時，所有老師對普教中並無教學經驗，大家都是摸著石頭過河。我們經常開會討論教學方法，透過觀課和評課來解決課堂上的難題，優化課程。經過17年的努力，我們積累了寶貴的經驗，為學生掌握國家語言奠定了穩固的基礎。

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憑藉多年在普教中的經驗，我於2009年及2022年獲得教育工作者聯會的優秀教師榮譽。隨後，我擔任副校長，致力於提升教師的專業發展，並希望將自己的經驗分享給其他教師，引領他們取得突破。我與兩位同級教師參加優秀教師選舉的小組比賽，將共同合作的成果展現出來。

每一節課堂採取「接龍」形式，各人輪流施教，課堂經過一次復一次的觀課、評課，然後不斷優化。經過共同的努力，最終我們獲得2018年優秀教師小組教學獎，這充分體現了團隊合作的力量。這就是團隊精神的可貴，從實踐中、從團隊合作中、從登上頒獎殿堂等等的經歷和感受，大大提升了教師們專業發展，增強了教師們的信心和動力。

學校是學生成長的另一個家，我將學生視為自己的孩子，並用心教學，關懷他們的成長。在任教以來，我每年都在「表揚教師計劃」及「家長敬師運動」中獲得最高票數的教師。2016年起，我決定不再接受這些提名，將機會留給其他值得表揚的教師。當我看見教師們上台領獎、接受嘉許狀、教師團隊的團結氛圍，這種滿足感比起我到台上領獎反而有更大的滿足感。

近年教育極具挑戰性，班內有情緒及行為問題的學生愈來愈多，造成不少老師的沉重壓力，班主任更是首當其衝，每日面對學生的挑戰。在五邑工商總會學校任職17年班主任的經驗，我深知班主任對學生學習和品德的影響力。

學生課堂的學習動機、秩序、品德培養等，成敗與否均取決於班主任如何在班內營造良好的班風。因此，晉升為副校長後，我也堅持擔任班主任，決意做一位與教師砥礪前行、站在最前線的副校長。

很多學校都設有德育、宗教課或成長課以推行價值觀教育，然而，每星期一、兩節『德育』課未必足夠，我認為透過生活事件滲透正面價值觀，成效有時會更大，學生品德及價值觀的培育將更牢固。我會把握班主任與學生接觸的任何機會來灌輸正面價值觀，例如學校臨近放假時，我總會提醒學生在假期時不但要依時完成功課，還要多抽時間幫助母親做家務，做一個盡責和孝順的孩子。

而我最喜歡和學生相處的時間，就是學生吃完午飯、大家一起交談的時候：有時我會提及該天的時事，一方面使學生增加時事的知識，另一方面提高公民意識；有同學在比賽中獲獎，我也會在全班同學面前祝賀他，推動學生的積極性；我還會提及我小時候的學習經歷，讓學生一同分享我解決問題的方法……當我看到同學聽得津津有味，臉上發出會心微笑的時候，我知道這個師生溝通模式是成功而有效的。

我認為班主任的角色不單要做好班務的份內工作，而且要透過同學的生活事件，潛移默化地培育學生的正確態度和價值觀。我記得有一次，誠誠(假名)對著全班同學說：「我覺得其實唔使讀書都得，我爸爸是的士司機，每日賺到很多錢，放假時仲可以車我們四周圍玩！」

同學聽到後大笑，於是我向全班同學說：「誠誠說得對，他爸爸的確很了不起，可以養起一家人。但如果同學不好好讀書，英文和普通話都讀不好，的士司機就做不成了！如果同學好好讀書，不但可以當的士司機，還可以當飛機師，到時就可以帶載爸爸媽媽飛到世界各地旅遊，這樣不是更好嗎？」同學聽到後紛紛點頭表示同意，誠誠望著我，一副若有所思的樣子，相信他對「讀書」已有新的體會了。

班主任在學生成長歷程中扮演非常重要的角色，即使一件看起來是微不足道的事情，只要班主任能掌握，聯繫到學生的品德上，並能觸動到學生的心靈，其影響力會更深、更廣。所以，我十分享受做一位班主任，做一位站在最前線的副校長，以生命影響生命。在我的教學的過程中，有許多成功的例子。例如有一位一年級同學在幼稚園時從未學過普通話，但經過我悉心指導，最終在二年級的校際朗誦節上奪得普通話朗誦冠軍。

學校前校監曾叮囑我，在學校工作要放下身段、凡事不能計較。記得在某個暑假，我和幾位工友一起花了兩整天的時間，將舊的教具室整理和執拾，使教具室變得井井有條。我每年都會帶領十多位學生參加朗誦節比賽，18年來都擔任班主任，永遠站在教師的前線工作。

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後來晉升為主任，每年都負責不同的行政工作，以優化各項行政工作，提升工作的質量和效率。由2006年至今，即使擔任副校長，她也堅持擔任班主任，在帶領課餘活動不遺餘力，朗誦帶15人。在30多年教育工作的歷練中積累了在班級經營、課堂教學、學生訓練和行政管理等方面的經驗。



我今年原校晉升擔任新校長一職，深信這是和學校的「緣份」。現任校監以「天將降大任於斯人也」來鼓勵我，承接學校所奠定的穩固基礎，我在教育界多年來所累積的經驗與全體教職員團結一致，共同開創學校的新高峰。我的教育理念是「天生我才必有用」。我相信每位學生都擁有獨特的才能與價值，只要教師能給予適當的栽培和機會，學生的潛能就能得以發展。每個學生都有成才的可能。

在修讀校長課程時，我的性格特質被評定為同理心、正向思考及樂觀積極，並被認為是一位「轉化型領導」。我希望透過魅力激發教職員的熱情，推動學校持續發展，提升競爭力。我的座右銘是「激勵人心 與您同行」，我將繼續支持學生和教師，幫助他們實現更高的成就。

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