海外留學︱「美心妹妹」留學日本報喜擔任校內重要職務　分享1招速學日文心得

▲ 美心妹妹完美融入日本學校！

【海外留學/美心妹妹/學日文】今年4月「美心妹妹」楊鎧凝（Celine）獨自飛到日本留學，於九州一間寄宿高中讀書，只是短短8個月時間，Celine已經融入當地學習生活，更當上學生會會長。她更新社交網及上載穿校服的照片，寫道:「我係楊會長」。

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Celine貼出於班房拍攝的照片，表示當選了學校令和7年度（2025年度）的學生會會長，她表示心情又緊張又興奮，但一直得到大家的鼓勵是我最大的動力。不少網民都留言大讚Celine叻女，又擔心佢會好忙，叫佢保重身體：「加油，好叻女呀」，亦有網民表示「超強！日本人禁抗拒外國人可以做到會長大強了！恭喜！」

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海外留學︱「美心妹妹」考獲N2級日語證書

留學前Celine指出，前往日本留學最低要求是日語能力試N5級，但她考慮到將來課程銜接，所以考得愈高級愈好。當她去年10月考獲N2級日語證書時，便開始嘗試報讀日本高校，更因為免受引誘，所以棄選東京，選了選了一家日本九州的寄宿高校讀一年級。

Celine當時解釋自己一直喜愛日本文化，她稱日本高中分IB及本土課程，由於她計劃長留日本升學，故Celine選讀了該校本土課程的國際班。

海外留學︱1招速學日文心得

能夠在短短2年考獲日語能力N2級證書，Celine透露自己從小喜歡日本文化，所以經常看動漫，並觀看日語配有中文字幕的版本。

我在N2能力試的聽解分數是滿分，爸爸也非常驚訝我有這個成績，也同意看日本節目聽日語看中文字幕，是一個最快的方法！

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