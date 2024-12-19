  • 16°C
香港時間：20241219日 (四) 19:09

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

海外留學︱「美心妹妹」留學日本報喜擔任校內重要職務　分享1招速學日文心得

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

美心妹妹完美融入日本學校！

【海外留學/美心妹妹/學日文】今年4月「美心妹妹」楊鎧凝（Celine）獨自飛到日本留學，於九州一間寄宿高中讀書，只是短短8個月時間，Celine已經融入當地學習生活，更當上學生會會長。她更新社交網及上載穿校服的照片，寫道:「我係楊會長」。

最新影片:

TOPick一分鐘
零失敗小食｜青瓜聖誕樹三文治及士多啤梨夾心可可松果 （無火簡易版）

Celine貼出於班房拍攝的照片，表示當選了學校令和7年度（2025年度）的學生會會長，她表示心情又緊張又興奮，但一直得到大家的鼓勵是我最大的動力。不少網民都留言大讚Celine叻女，又擔心佢會好忙，叫佢保重身體：「加油，好叻女呀」，亦有網民表示「超強！日本人禁抗拒外國人可以做到會長大強了！恭喜！」

點擊圖片放大
+5
+4

海外留學︱「美心妹妹」考獲N2級日語證書

留學前Celine指出，前往日本留學最低要求是日語能力試N5級，但她考慮到將來課程銜接，所以考得愈高級愈好。當她去年10月考獲N2級日語證書時，便開始嘗試報讀日本高校，更因為免受引誘，所以棄選東京，選了選了一家日本九州的寄宿高校讀一年級。

Celine當時解釋自己一直喜愛日本文化，她稱日本高中分IB及本土課程，由於她計劃長留日本升學，故Celine選讀了該校本土課程的國際班。

海外留學︱1招速學日文心得

能夠在短短2年考獲日語能力N2級證書，Celine透露自己從小喜歡日本文化，所以經常看動漫，並觀看日語配有中文字幕的版本。

我在N2能力試的聽解分數是滿分，爸爸也非常驚訝我有這個成績，也同意看日本節目聽日語看中文字幕，是一個最快的方法！

點擊圖片放大
+8
+7

升學就業｜選錯科等於斷送錢途一世？　美國研究：2大學科終身收入最低

畢業生薪酬｜10大最有價值學科排名出爐　榜首年薪達90萬本港2大神科竟未上榜

英國升學｜英國大學「最無用學位」揭盅　畢業5年僅賺最低工資欠學貸近百萬

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

相關文章

投資失利︱老公隱瞞用積蓄炒股輸10萬　港媽翻查手機發現嬲到震：奶粉錢都冇埋
今日 17:00
投資失利︱老公隱瞞用積蓄炒股輸10萬　港媽翻查手機發現嬲到震：奶粉錢都冇埋
最靚仔星二代｜一家外遊18歲仔張慕童被指撞樣金城武　袁詠儀曾當虎媽導致母子疏離
今日 13:26
最靚仔星二代｜一家外遊18歲仔張慕童被指撞樣金城武　袁詠儀曾當虎媽導致母子疏離
煮食危機｜10歲童三餐吃1食物患高血壓　全家3人相繼中風
今日 15:00
煮食危機｜10歲童三餐吃1食物患高血壓　全家3人相繼中風
星二代｜秦沛女兒入行14年拒靠父蔭終捱出頭　姜麗文宣佈離開TVB：這些年成長了很多
今日 13:37
星二代｜秦沛女兒入行14年拒靠父蔭終捱出頭　姜麗文宣佈離開TVB：這些年成長了很多

你可能感興趣

投資失利︱老公隱瞞用積蓄炒股輸10萬　港媽翻查手機發現嬲到震：奶粉錢都冇埋
今日 17:00
投資失利︱老公隱瞞用積蓄炒股輸10萬　港媽翻查手機發現嬲到震：奶粉錢都冇埋
最靚仔星二代｜一家外遊18歲仔張慕童被指撞樣金城武　袁詠儀曾當虎媽導致母子疏離
今日 13:26
最靚仔星二代｜一家外遊18歲仔張慕童被指撞樣金城武　袁詠儀曾當虎媽導致母子疏離
煮食危機｜10歲童三餐吃1食物患高血壓　全家3人相繼中風
今日 15:00
煮食危機｜10歲童三餐吃1食物患高血壓　全家3人相繼中風
日本 移民 中學 升學就業 畢業 九州 IB IB

最高瀏覽

李啟言傷勢｜阿Mo相隔14個月首發文公開穿病人服照片　感激爸爸李盛林長期陪伴復康
李啟言傷勢｜阿Mo相隔14個月首發文公開穿病人服照片　感激爸爸李盛林長期陪伴復康
肝硬化｜啤酒肚屬脂肪肝徵兆？醫列10大症狀恐已肝硬化　4原則護肝逆轉病情
肝硬化｜啤酒肚屬脂肪肝徵兆？醫列10大症狀恐已肝硬化　4原則護肝逆轉病情
急症室最長等候時間（12月19日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月19日 時間16:05）
寒流殺到｜天文台料周五氣溫降至13度2地區僅8度　 著羽絨4大隱患要小心
寒流殺到｜天文台料周五氣溫降至13度2地區僅8度　 著羽絨4大隱患要小心
食道癌丨《星空奇遇記》女星癌逝終年70歲　曾公開患食道癌遺作料明年播出【附食道癌8大徵狀】
食道癌丨《星空奇遇記》女星癌逝終年70歲　曾公開患食道癌遺作料明年播出【附食道癌8大徵狀】