好人好事｜港男搭巴士因1失誤多付$1.1　車長返$50獲讚：好司機值得嘉獎

▲ 港男搭巴士因1失誤多付$1.1，車長返$50獲讚：好司機值得嘉獎。

乘搭巴士獲贈50元？近日，有港男在小紅書發帖，指日前乘搭巴士時，因司機的失誤，導致其多付1.1元車費，他本不以為意，惟司機執意退回，更直接給他50元，又提醒他開車危險，盡快找座位坐下，獲網民齊讚。

熱心司機｜港女搭的士未帶現金 好心司機免費接載被讚天使

好人好事｜司機退回50元車費

樓主以「香港熱心巴士司機給我的」為題發帖，指14日下午4時50分，他乘搭14號巴士，由於司機忘記按分段收費按鈕，樓主以7.5元車費，較正常情況多付1.1元。司機發現後表示要將多支付的車費退還給樓主，樓主則表示「1元不用啦，小事而已」，惟司機堅持要將多付的車費退回，「他堅持要給我，給了我50元說沒零錢，我說找回他，他說真的真的不用了，開車途中危險，叫我快坐回座位上，就這樣，我坐一乘車送了我個下午茶」。

▲ 因司機的失誤，導致港男多付1.1元車費，司機司機發現後退回50元。（取自小紅書）

好人好事｜建議致電巴士公司表揚

樓主表示，要高度表揚巴士司機，文末還帶有「好人好事」和「正能量」標籤，亦有網民建議樓主可致電巴士公司，「打電話去巴士公司表揚一下呀，這樣的好司機值得嘉獎」。

此事引起網民熱議，紛紛稱讚司機此舉「做得好」，「好世界！」、「有些人真的很好很好」，亦有人表示司機偶爾可能忘記按分段收費按鈕，乘客若發現不對，可以適時提醒，「其實很多司機會按的，不排除有些司機忘了按，你要提醒他」。

還有網民分享此前遇到熱心司機的經歷，「我也遇到好心司機，我隨便上了一輛巴士坐到終點，下車研究站牌看看回程做到哪裡，結果香港司機以為我搭錯車了，熱情地讓我回到車上，他把我拉回中環」。

▲ 樓主表示，要高度表揚巴士司機，文末還帶有「好人好事」和「正能量」標籤。（資料圖片／非當事人）

好人好事｜網民認為樓主運氣好

不過，有網民認為樓主運氣好，遇到好心司機，而自己就沒有這般幸運，「有啲可能直接話乘客拍卡前冇睇清楚」、「我也遇到過，司機就說一聲『哎呀，忘記了』，然後就當誤食發生」、「有次我喊了分段，但是司機按得慢，我拍卡還是原價收費，我就好奇問：『好像沒分段哦』，司機就用指責不耐煩的語氣說：『都未按，拍那麼快』」。

的士司機｜綠的司機主動幫長者乘客放輪椅 獲網民齊讃敬業：正能量！

的士司機｜的士大佬接載輪椅老人 體貼送客至行人路獲讚：有無加分制？

高速遇險丨內地男來港行高速遇險 實拍求援全過程驚嘆： 「一次意外看清香港人！」

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】