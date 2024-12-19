天氣預報｜天文台發出寒冷天氣警告　明早打鼓嶺低見7度

▲ 天文台發出寒冷天氣警告。（資料圖片）

天文台今日（19日）下午4時20分發出寒冷天氣警告。天文台表示，受乾燥的冬季季候風影響，下午廣東地區氣溫普遍較昨日低3至4度。

▲ （天文台截圖）

天文台表示，冬季季候風會在未來兩三日繼續為廣東沿岸帶來晴朗及乾燥的天氣，該區日夜溫差頗大，明早普遍寒冷。而季候風補充會在下週初至中期持續影響華南，沿岸早晚天氣仍然清涼。此外，預料現時位於菲律賓南部附近的低壓區會在下週初至中期橫過南海南部，與其相關的雲帶會覆蓋南海北部及廣東沿岸。

天文台料明早（20日）寒冷，市區最低氣溫約12度，新界再低幾度。日間非常乾燥，最高氣溫約19度。吹和緩北至東北風。

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天文台提醒，市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通 ；市民亦應避免長時間置身在寒風中，以免著涼而影響健康。如市民認識獨居的長者或慢性病患者，應間中致電或探訪他們，看看是否需要提供幫助。

天文台又指，使用暖爐或暖風機時，應注意消防安全，遠離易燃物件，及避免電力負荷過重，並切勿於室內生火取暖；當使用舊式氣體燃料熱水爐時，需確保室內有大量清新空氣。

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