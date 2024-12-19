文化演出｜中國戲曲融合西方歌劇　嶄新藝術創作《蔽月無眠》

▲ （左起）林穎施、譚新強及周曉晴籌備及參與中西合璧劇目《蔽月無眠》演出。（周美好攝）

當粵劇《帝女花》遇上意大利歌劇《杜蘭朵》會擦出甚麼火花？是火花四濺。

上月尾在西九戲曲中心就有一個別開生面演出——《築夢而行群星滙》，由製作人譚新強主辦，第一幕《蔽月無眠》結合經典粵劇《帝女花》及意大利歌劇《杜蘭朵》及原創音樂，講述西方歌劇愛好者愛上粵劇花旦的愛情故事，饒有新意。

▲ 《蔽月無眠》首幕時長約30分鐘，內容有關香港愛情故事。（被訪者提供）

譚新強的祖父金山耀是粵劇正印男花旦，雖然譚新強未見過祖父一面，但原來DNA早已潛移默化。譚新強在13年前偶然看到一張海報，向姚志明學粵劇，成為業餘票友。

作為粵劇票友，何不整個晚會唱足粵劇，何解想到來個中西融合？原來兩年前，他一位熱愛音樂的好友，在家邀請了幾位知名西方歌劇男高音，譚新強則邀請了粵劇花旦林穎施出席，多位中西樂師在場，大家即興表演和交流藝術心得，一曲紅線女名作《荔枝頌》，萌生中西戲曲加歌劇的文化跨越合作的想法。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

匯聚各方精英

今年的《築夢而行群星滙》，譚新強找來各方翹楚，包括耶魯大學主修音樂的周曉晴、作詞家唐家穎、編劇張菁和導演馬嘉晉。表演者有男高音顏嘉樂、花旦林穎施、內地梅花獎得主蔣文端、鄧美玲、阮德文等。

整晚演出有7節，主要為5場折子戲包括《帝女花》的《上表》及《香夭》、《庵堂重遇》、《新霸王別姬》及《狂龍戲彩鳳》，另有全新編曲的《恨綿綿》。重頭戲是打頭陣的歌劇《蔽月無眠》（Sleepless Moon），⼀齣以經典 《帝女花》和普契尼（Puccini）世界名作《杜蘭朵》（Turandot）為基礎，再加大量新曲和新音樂元素的全新作品。譚新強說：「中國戲曲和西方歌劇，一凹一凸，藝術上的碰撞充滿火花。」

▲ 《蔽月無眠》目前只完成第一幕，譚新強希望可在一年內完成整個劇目。（被訪者提供）

譚新強表示，上月的《蔽月無眠》只做了第一幕，希望將來陸續有來，把它帶到內地甚至外地，宣揚愛與和平的信息。

林穎施 唱歌劇的長平公主

花旦林穎施當晚參與了《蔽月無眠》及折子戲《脫穽救裴》的演出。「《蔽月無眠》的籌備與參與者來自金融界、音樂界、粵劇界等不同界別。我們常說要傳承，粵劇也是一種兼容並蓄的藝術，這次是首次歌劇與粵劇交融的演出，基本上兩者演出時的發聲截然不同，也相信我是第一個穿上粵劇戲服唱歌劇的長平公主。」

▲ 粵劇花旦林穎施愛新挑戰、學新事物，《蔽月無眠》的演出令她耳目一新。（被訪者提供）

林穎施需中場換裝，要把整個鳳冠霞帔轉為音樂劇西裙裝束，去到演出當日綵排才知時間急趕，音樂總監周曉晴即席創作了一分多鐘的換場音樂，非常有挑戰性。

事實上，這次歌劇與粵劇結合演出，觀眾亦很驚喜。「這個BB由大家一手一腳製造出來，花了大量心血，天馬行空，有很大的發揮空間，所以是一個好難忘的演出。」

▲ 演出中也加入了芭蕾舞。（被訪者提供）

中西合璧 協調配合

《蔽月無眠》音樂總監周曉晴，在籌備3個月期間，為全情投入此創作更把本職辭掉。製作此劇，她直言充滿挑戰。「一套全新劇目，也未有人試過類似的中西合璧，有粵劇、意大利男高音、樂團是中樂加西樂，當中有太多新的元素，大家都要摸索和配合。」

▲ 《蔽月無眠》首幕時長約30分鐘，內容有關香港愛情故事。（被訪者提供）

例如本身拉奏粵曲的樂師，向來閱讀工尺譜，換來是五綫譜，周曉晴將之改為簡譜，這些都要互相協調磨合。「每次練習，要每個人擔當自己的角色，令成件事音調和諧豐富，把故事呈現。」

▲ 譚新強與蔣文端演折子戲《新霸王別姬》。（被訪者提供）

要串連《帝女花》及《杜蘭朵》又不致突兀，周曉晴與團隊絞盡腦汁，於是想到戲中戲的方式。「要把中西元素兩方面優點融合，出來的效果要靚好聽要好睇，我們單是構思故事內容已琢磨了好耐。」《蔽月無眠》演出後獲好評，目前只完成第一幕，譚新強希望可在一年內完成整個劇目。