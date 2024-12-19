啟德體育園︱啟德主場館明年1.18慈善演唱會　馮允謙、陳凱詠等獻唱

▲ 啟德體育園主場館將於明年1月18日，首次舉行慈善演唱會。（網上圖片）

啟德體育園主場館將於明年1月18日，首次舉行慈善演唱會，容納1.8萬名觀眾參加。

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慈善演唱會名為「FOUR in LOVE 萬人CHARITY LIVE 2025」，受惠機構為香港公益金，並獲滙豐贊助；演出業協會為活動支持機構。善款將扣除成本支出，全數撥捐公益金作慈善用途，進一步推動本地青年事務發展。

演唱會演出者包括Jay馮允謙、Dear Jane、Cloud雲浩影及Jace陳凱詠。入場券不作公開發售，只會透過贊助機構、受惠機構、合作單位及支持單位分發；場內不設劃位。

免費派發180張輪椅使用者入場券

大會特別安排約180張輪椅使用者贈券，讓持有行動不便證明的輪椅使用者免費入場。有關細則及安排可於明年1月6日起在快達票網站查閱，1月8日開始接受登記，先到先得，贈完即止。

啟德體育園項目總監莊澤基表示，啟德體育園將於明年第一季啟用，今次在啟德主場館舉行慈善演唱會作為測試活動之一，具雙重意義。既為本地演出業提供機會，了解主體館的場地設施，更好規劃未來的音樂會，亦讓本地青年在國際級場館欣賞精彩表演。

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