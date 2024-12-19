  • 17°C
香港時間：20241219日 (四) 17:32

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

啟德體育園︱啟德主場館明年1.18慈善演唱會　馮允謙、陳凱詠等獻唱

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

啟德體育園主場館將於明年1月18日，首次舉行慈善演唱會。（網上圖片）

啟德體育園主場館將於明年1月18日，首次舉行慈善演唱會，容納1.8萬名觀眾參加。

點擊圖片放大

慈善演唱會名為「FOUR in LOVE 萬人CHARITY LIVE 2025」，受惠機構為香港公益金，並獲滙豐贊助；演出業協會為活動支持機構。善款將扣除成本支出，全數撥捐公益金作慈善用途，進一步推動本地青年事務發展。

演唱會演出者包括Jay馮允謙、Dear Jane、Cloud雲浩影及Jace陳凱詠。入場券不作公開發售，只會透過贊助機構、受惠機構、合作單位及支持單位分發；場內不設劃位。

免費派發180張輪椅使用者入場券

大會特別安排約180張輪椅使用者贈券，讓持有行動不便證明的輪椅使用者免費入場。有關細則及安排可於明年1月6日起在快達票網站查閱，1月8日開始接受登記，先到先得，贈完即止。

啟德體育園項目總監莊澤基表示，啟德體育園將於明年第一季啟用，今次在啟德主場館舉行慈善演唱會作為測試活動之一，具雙重意義。既為本地演出業提供機會，了解主體館的場地設施，更好規劃未來的音樂會，亦讓本地青年在國際級場館欣賞精彩表演。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

相關文章

啟德體育園｜東亞盃外圍賽即場派飛變網上登記挨轟 　大會派入場手帶補鑊
15:55 2024/12/14
啟德體育園｜東亞盃外圍賽即場派飛變網上登記挨轟 　大會派入場手帶補鑊
啟德體育園︱啟德體藝館周五晚辦演唱會　當局冀觀眾散場後留下娛樂
16:42 2024/12/18
啟德體育園︱啟德體藝館周五晚辦演唱會　當局冀觀眾散場後留下娛樂
啟德體育園｜演唱會5萬人出入有特別交通安排　擬設跨境巴士套票
19:17 2024/12/18
啟德體育園｜演唱會5萬人出入有特別交通安排　擬設跨境巴士套票

你可能感興趣

啟德體育園｜東亞盃外圍賽即場派飛變網上登記挨轟 　大會派入場手帶補鑊
15:55 2024/12/14
啟德體育園｜東亞盃外圍賽即場派飛變網上登記挨轟 　大會派入場手帶補鑊
啟德體育園︱啟德體藝館周五晚辦演唱會　當局冀觀眾散場後留下娛樂
16:42 2024/12/18
啟德體育園︱啟德體藝館周五晚辦演唱會　當局冀觀眾散場後留下娛樂
啟德體育園｜演唱會5萬人出入有特別交通安排　擬設跨境巴士套票
19:17 2024/12/18
啟德體育園｜演唱會5萬人出入有特別交通安排　擬設跨境巴士套票
雲浩影 陳凱詠 香港公益金 馮允謙 Dear Jane 啟德體育園 演唱會 啟德 香港 演唱會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

李啟言傷勢｜阿Mo相隔14個月首發文公開穿病人服照片　感激爸爸李盛林長期陪伴復康
李啟言傷勢｜阿Mo相隔14個月首發文公開穿病人服照片　感激爸爸李盛林長期陪伴復康
離開TVB︱34歲「宅男女神」疑離巢　暗示結束12年賓主關係：Beginning of a new chapter
離開TVB︱34歲「宅男女神」疑離巢　暗示結束12年賓主關係：Beginning of a new chapter
肝硬化｜啤酒肚屬脂肪肝徵兆？醫列10大症狀恐已肝硬化　4原則護肝逆轉病情
肝硬化｜啤酒肚屬脂肪肝徵兆？醫列10大症狀恐已肝硬化　4原則護肝逆轉病情
記者實測︱WhatsApp語音轉文字有得用　ISO/Android簡單3步設定教學
記者實測︱WhatsApp語音轉文字有得用　ISO/Android簡單3步設定教學
急症室最長等候時間（12月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月19日 時間12:05）