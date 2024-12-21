冬至2024｜冬至習俗禁忌一覽　不宜捱夜/湯圓要食雙數　玄學家：做錯衰足全年

▲ 玄學家公開冬至習俗禁忌，做錯隨時衰足全年。

【冬至節氣/冬至2024】12月21日（星期日）是二十四節氣中的冬至，正所謂「冬大過年」，冬至有不少傳統習俗和禁忌，就連吃湯圓也有注意事項。有玄學家提醒冬至當日應避免做6件事，並提供1招開運法，即睇詳情！

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冬至習俗｜冬至必學開運法

台灣命理師柯柏成於Facebook專頁發文，指12月21日下午17時20分20秒正式踏入冬至，建議在晚上的23時至隔天凌晨的1時進行靜坐冥想至少15分鐘，可以讓自己獲得天地宇宙的一陽來復，為來年的開運集聚能量。道家傳說這個時間點的靜坐冥想功效更甚於累積一年的力量，若不習慣靜坐冥想，念佛持咒乃至於誦經都是非常理想的。

柯柏成表示，假如未能靜坐冥想，至少可以讓自己在晚上23時之前入睡，這個時間點睡眠可以迅速恢復元氣，否則來年的運勢較難以有效提升。

冬至習俗｜冬至勿犯6大禁忌

清水孟國際命理小孟老師亦於Facebook專頁發文，公開冬至的6大禁忌及8個習俗。

點擊下圖冬至禁忌：

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冬至習俗｜冬至8大習俗 食湯圓數目有講究

小孟老師亦列出8個冬至習俗，推介多款宜在當天吃的食物，點擊下圖冬至習俗：

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資料來源：柯柏成/命理、小孟老師星座塔羅牌之清水孟

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