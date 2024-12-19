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聖誕好去處︱英皇iSQUARE戲院變瑪利歐遊戲體驗區　影院試玩《超級瑪利歐派對 空前盛會》

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

英皇iSQUARE戲院變瑪利歐遊戲體驗區。

Nintendo Switch「瑪利歐」系列遊戲體驗區由即日至明年1月2日限時登陸英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）。

活動期間，參加者可首次體驗在影院試玩「瑪利歐派對」全新作品《超級瑪利歐派對 空前盛會》，配合廣闊畫面及立體聲效，更加刺激好玩！瑪利歐與夥伴們仲會現身同你互動打卡，人氣角色耀西初次登場。

聖誕好去處︱影院打機體驗

Nintendo Switch「瑪利歐派對」全新作品《超級瑪利歐派對 空前盛會》首次登陸戲院。

指定星期六、日的下午2時至6時，參加者會戴上瑪利歐、路易吉的標誌紙帽，分成紅、綠兩隊在影院內進行《超級瑪利歐派對 空前盛會》遊戲大比拼，在廣闊畫面及立體聲效加持下，遊玩體驗Level Up！歡迎一家大小與朋友一同前來挑戰、一較高下，贏走豐富禮物。

點擊圖片放大
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聖誕好去處︱人氣角色見面會

除了體驗遊戲，仲有人氣角色瑪利歐、路易吉、碧姬公主及耀西將會現身戲院與大家互動打卡。瑪利歐的好拍檔、充滿活力的耀西更是首次來港與粉絲見面。
《瑪利歐和夥伴們見面會》

日期：2024年12月21至22、28至29日
時間：下午2時至6時
地點：英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）8樓

時段登場角色
下午2時至2時30分瑪利歐
下午3時至3時30分瑪利歐
下午4時至4時30分瑪利歐、路易吉
下午5時至5時30分碧姬公主、耀西

詳情請參閱活動網站：https://bit.ly/3OYkR5E

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