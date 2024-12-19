正能量｜欣賞師兄劉俊謙勤力認真　劇場演員高棋炘夢想成真感幸運

▲ 高棋炘慶幸自己找到喜歡的工作，一直義無反顧，家人非常支持，深感幸運。（周美好攝）

高棋炘，自由身劇場演員及戲劇教育工作者。她身高173厘米的高䠷身形，在本地劇場別人不會找她做小鳥依人的典型女主角，幸她多次遇到伯樂，發掘人無她有的潛藏特質，在劇場上一樣閃耀光芒。

雖然她常做動物及非人類角色，她一樣開心，寓工作於興趣，無疑是幸運兒。

▲ 演出《根從你空中走過》的宣傳照。 （被訪者提供）



小學時醉心玩跳繩的高棋炘，有一要好同學是話劇組，見對方踏台板的模樣，也引起了她的興趣，到她中學時也加入了戲劇組。

她第一個伯樂，是戲劇老師鄭傳軍（現為香港演藝學院戲劇學院講師），鄭老師見她有天份，告知她香港演藝學院這學府，專門培育演藝人才，令當時讀中三的高棋炘以進入演藝門檻為目標。

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飾演「光」被對白觸動

她中六順利考入演藝學院，主修表演。讀到心儀科目她固然雀躍，但上學時間之長也叫她「難忘」。「每天上學是09至23，即是朝9晚11，這是基本的，還未計排戲和做功課。4年的學生生涯浸淫在這地方，上課、排練，學好多嘢。十分適合我，我性格愛學習新事物，愛接觸人，打開了一道道我從未認識的大門。」

▲ 她參與天邊外劇場《花園宴會》演出。 （被訪者提供）

她喜愛的演出，是畢業作《青鳥》，劇本是由比利時劇作家梅特林克所撰，在這齣象徵主義劇裏，高棋炘飾演「光」。「看劇本時我並不喜歡這角色，也不是cast這角色，我心儀『狗』。導演因着我的身形選了我做『光』，像神一樣存在的光明，往往在危難出現時驅散黑暗。有句對白是：『幸福何時到人間？當人類準備好，我便會蒞臨』，這句話深深打動我。」

▲ 校園巡迴演出劇照。 （被訪者提供）

與劉俊謙多次合作

香港演藝學院人才輩出，高棋炘很欣賞師兄劉俊謙。她剛入學時他是final year，校內出名帥哥的他，所有英俊瀟洒角色幾乎一手擔當。數年後兩人重遇，高棋炘擔當黃子華及陳法拉合演《前度》舞台劇的『A to A』（演員助理，與女主角上咬字堂、背對白、對戲等），劉俊謙在劇中飾演黃子華兒子。

▲ 高棋炘於去劇場《一即全、全即一》首次嘗試以身體和戲偶為創作題材。 （被訪者提供）

「我看着3人排戲，見劉俊謙認真研究演出，對自己要求極高。之後與他合作《天邊外》一劇（劉憑《天邊外》獲得第九屆香港小劇場獎最佳男主角），多次合作，他除了外形出眾，也是極度認真、勤力兼有實力的演員，私底下卻非常謙虛。」如此說來，劉俊謙確是人如其名啊！

踏上偶戲之路

高棋炘在演藝畢業後，曾任天邊外劇場一年駐團實習演員，其餘時間直至現在是自由身劇場演員。期間在新冠疫情時，與奇想偶戲劇團合作，並憑詩意偶劇《車輪婆婆》提名香港小劇場獎最佳女主角，也開始了她操偶、練偶之路。

▲ 高棋炘慶幸自己找到喜歡的工作，一直義無反顧，家人非常支持，深感幸運。（周美好攝）

她身高173厘米，自知難演出典型正劇，一來難配對男主角，二來也非傳統女性形象，在演藝她遇着同樣境況，因此多演出男角或非人類角色（如做魚、光、狐狸等）。

演員的特質絕非倒模一式一樣，高棋炘多年與資深劇場導演陳曙曦合作，對方發掘了她適合的演出角色，擅長運用她的特質。「即使我不是演出典型女性，她讓我認識到自己的不同面向。」

讓觀眾感受溫柔

她2020年與志同道合成立 「去劇場」，遊走於城市和大自然中探問表演，感受到做創作中強烈的話語權。

▲ 校園巡迴演出劇照。 （被訪者提供）

「自己開始做創作，就不用等待別人來揀我，我可隨心所欲創作，表達我所想。」自此，除了演員身份，也邁出了創作一途，當中包括創作偶戲，到不同學校巡演。

現今當人人都可在網上世界社交平台自編自導自演，劇團的製作，吸引觀眾入場很不容易。「演出製作成本好高，新一代睇手機網上短片又新又快，同特登買張飛入劇場看個多小時，然後思考一輪仲未必明，繼續做製作是不容易的。」

她今次在《玩轉大館馬戲季》中創作的戲偶《Planet B》，她分享了演出前的心情：「《Planet B》雖是天馬行空不是真實發生，卻是盛載着我對這世界的一些期許，我希望能從中分享溫柔、美麗，以上對目前身處的地方或是有點奢侈，希望觀眾能感受到一點溫柔及和煦，產生美的想像。」

▲ 《Planet B》今年7月做過階段展演，汲取了不少意見。12月正式演出增加了不少新元素，令人期待。 （被訪者提供）

info

《Planet B》

踏入第七個年頭的《玩轉大館馬戲季》，在今個12月重返大館。今年參與演出的兩組表演者，包括劇場演員高棋炘，全新原創戲偶《Planet B》從木偶的視覺，與觀眾一起探索與自己身體的關係，觀眾似跟隨着她一頁一頁的打開由她親手描繪的繪本，一起走進木偶的戲劇旅程。

《Planet B》演出日期及時間：12月20日7:30pm、12月21及22日3pm

地點：大館賽馬會立方（中環荷李活道10號）

門票：$220

創作及演出：高棋炘

演出：陳頴璇、邱穎琳、周美齡