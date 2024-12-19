天王女兒｜劉德華開演唱會「天王女」孖同學捧場　12歲劉向蕙獲網民激讚美人胚子

▲ 香港天王劉德華於紅館開騷，愛女劉向蕙（Hanna）來捧場。

【劉德華女兒/老婆朱麗蒨/劉德華演唱會】香港天王劉德華20場紅館個唱日前開鑼，闊別6年再踏紅館舞台，除吸引不少圈中人往捧場，連寶貝女劉向蕙（Hanna）也往捧場，更被網民野生捕獲。

劉德華女兒｜網民：劉向蕙是美人胚子

劉德華與朱麗蒨相愛逾20年，兩人於2008年結婚，4年後女兒劉向蕙出世，轉眼間向蕙已經12歲，日前劉向蕙跟幾名同學往捧爸爸場，有網民於小紅書分享一段華仔唱著《17歲》的片段兼留言：「17歲～大小姐劉向蕙。」

片末見劉向蕙突然來個回眸，不覺意地上了鏡，戴著口罩的她身穿黑色露肩衫，打扮已經好少女，天王女劉向蕙當然坐第一排睇騷啦，期間華仔不時行去女兒所坐位置，只見12歲的劉向蕙擁有一雙渾圓大眼，十足少女版的朱麗蒨。

不少網民也留言讚劉向蕙漂亮，又指她超似媽咪，更有寫道：「看眉眼是美人胚子。」

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劉德華女兒｜華仔呻教功課好勞氣

2018年，朱麗倩帶同6歲的劉向蕙觀看華仔演唱會，今年華仔於台北小巨蛋開騷，朱麗蒨被發現帶同女兒劉向蕙低調進場，睇騷期間劉向蕙十分投入，更隨著音樂起身跳舞。

華仔早前受訪罕有談及教女軼事，他透露當年9歲愛女剛升上二年級，某次他忙完工作回家，更抽空教女兒功課，惟女兒連一條簡單題目也不懂做，令華仔為之氣結，他對女兒說：「有沒有搞錯啊？都這樣了妳還不懂？」，華仔笑言：「我是好爸爸都頂不住！」

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劉德華女兒｜讀VSA曾誕IB狀元

明年升讀中一的劉向蕙就讀滬江維多利亞學校（Victoria Shanghai Academy，簡稱VSA），由總校長孔美琪博士於2005年創辦，提供一條龍小學、中學及大學預科項目的國際文憑（IB）課程。

學校著重培養學生語言能力、批判思考及國際思維，所有中學生均須報讀中、英文語言及文學課程，以鞏固雙語根基。此外，學生亦可選修法語及西班牙語，增強語文能力。

VSA學生在公開試成績優異，2022年誕生2名考獲45分滿分的IB狀元，以及9名榜眼，歷年累計誕生了15名狀元，學生合格率達100%，平均分為39.4。

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劉德華女兒｜VSA中學學費逾18萬

該校優先取錄銅鑼灣維多利亞幼稚園及維多利亞教育機構幼稚園的畢業生，逾90%小一學生均來自維多利亞。小學部學生將直升中學，有興趣入讀中學的學生，須經過中文、英文及數學科筆試，並以英語及普通話進行面試。家長亦會被邀請於筆試同日與校方進行初步會面，若子女獲選入圍，會再被邀請與其中一名學校高層管理成員會面。

至於學費方面，小學Y1至Y5全年學費為$169,400，中學Y6-Y10學費為$187,600至192,000，預科學費為238,860。

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