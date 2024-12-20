凍齡男神丨古巨基大阪被野生捕獲　凍齡狀態令網民震驚：真係52歲？

【古巨基／大阪／凍齡】現年52歲的古巨基，自從仔仔Kuson於2019年出世後，便樂做「湊仔公」，幕前曝光量大減。不過，日前有不少網民竟分別於日本大阪街頭及環球影城發現其蹤影，相片曝光後，不少人都為他的真實狀態感驚訝。

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有不少網民近期連續兩天均在大阪街頭及環球影城發現古巨基的身影，並把有關照片上載到小紅書。相片中，只見站在街頭的古巨基，衣著打扮十分新潮年輕。當日他身穿了一件軍綠色外套，再加上牛仔長褲及配上駝色短靴；另一天他再出現在環球影城時，則已換上另一套深色厚身外套，並戴上可愛的聖誕頭飾。據了解，古巨基今次赴日目的是工作需要，同行者除了太太，還有同公司的女歌手海兒。海兒與古巨基被網民偷影時，正身穿白色羽絨外褸，配短裙及長靴。有網民認不出海兒身份，還誤以為2人關係非比尋常。

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相片曝光後，不少網民均驚嘆古巨基在無濾鏡的生圖狀態，竟然仍然可以如此年青，紛紛留言大讚：「點睇都唔似52歲！」、「好後生」、「居然52了？」。

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現年52歲的古巨基與年長4歲的助手陳英雪(Lorraine)一直拍拖多年，直至2014年才結束愛情長跑註冊結婚。6年後Lorraine以52歲高齡誕下仔仔古晉匡（Kuson）。

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古巨基今年9月曾因患急性中耳炎需緊急煞停工作，包括退出內地綜藝節目《我們的歌》。古巨基當時表示，專科醫生指他的右耳膜及周圍發炎紅腫有耳瘡，診斷為急性中耳炎，屬感染病毒所致，而且估計右耳當時聽力下降了一半，因此無可奈何下，只好退出節目，並對受影響劇組深感抱歉。

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