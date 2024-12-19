靚媽精明眼｜德國寶聖誕折上折劈價全場半價起　2025新產品搶先睇住家廚神系列有驚喜

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【德國寶/著數優惠】想用全城至抵價錢掃平貨兼Upgrade屋企？就不能錯過德國寶聖誕「折上折」限時優惠！今年德國寶offsite工展優惠在維園對面、銅鑼灣黃金地段——Fashion Walk德國寶銅鑼灣旗艦店內舉行！全港至大，佔地兩層27,000呎的一站式旗艦店，有齊家電、傢俬、家品、廚櫃，更有新派華服Fashion及文青園林打卡Café，邊買邊食，正呀！

由2024年12月13至2025年1月6日期間，德國寶銅鑼灣旗艦店全場電器產品半價起、全場傢俬產品6折起！把握機會，趁聖誕新年幫全屋大升級！所有產品數量有限，售完即止！

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德國寶優惠｜免費歎懷舊雞蛋仔雪糕

現凡於德國寶銅鑼灣旗艦店購物折實滿$1,000，即可免費享用Happy Kitchen Café & Bar懷舊雞蛋仔雪糕（價值$62）！行到攰，食個甜品Chill吓！

德國寶優惠｜德國寶2025新產品搶先睇

德國寶多年來一直堅持推陳出新，為大家帶來更多優質、耐用、貼心且性價比高的產品！德國寶2025全新產品亦已隆重登陸德國寶旗艦店及各大陳列中心，由熱水器、嵌入式廚房電器、煮食小家電到廚具家品應有盡有，新一年想屋企Level Up？德國寶幫到您！

▲ 德國寶聖誕折上折劈價全場半價起，十分抵買。

德國寶2025新產品｜1.全港首創電磁爐+暖菜板

邊食邊滾圍爐Party神器——電磁爐暖菜轉盤RWP-2368

一家人齊齊整整食餐飯，落足心機炮製大餐，無奈多個餸菜煮完上桌難免有時差，最終開飯時變了冷菜，錯過了最新鮮味道和最熱辣的溫度，心機花了卻沒有達到最佳效果。特別為您推薦德國寶全新電磁爐暖菜轉盤（RWP-2368），專為一家人溫馨聚餐及團爐派對而設，全港首創將電磁爐及暖菜轉盤合2為1，無論五餸一湯家常滋味，還是冬日圍爐暖笠笠打邊爐、歎盆菜宴或羊腩煲，每一口都暖入心，讓您盡情享受與家人朋友的窩心時刻。

一邊煲湯/打邊爐 一邊暖菜

電磁爐及暖菜板可單獨使用亦可同時使用，電磁爐最高達2,000W超強火力，煲老火靚湯無難度；打邊爐或歎椰子雞煲、麻辣火鍋亦滾得超快，無需慢慢等湯底滾起；而暖菜板可隨心調校40-130°C保溫溫度，避免飯餸上桌後變冷或出倒汗水，無論喜歡溫暖口感或熱辣燙口，都能輕鬆滿足您所想。

自動旋轉 夾餸方便

而轉盤既可左右手動旋轉，亦內置360°自動旋轉功能，即使滿檯佳餚，亦確保家人可輕鬆夾取食物，分享每道滋味，毋須頻頻起身或伸手「飛象過河」夾餸。特別適合大時大節與親戚朋友分享滋味！

▲ 2025年新品

德國寶2025新產品｜2.全新RO即熱濾水系統

水龍頭即開即熱即飲——智能RO即熱濾水系統SRO-012

現代家庭普遍以煲水作為食水消毒的方法，不過正所謂「眼不見未為淨」，其實煲水僅能殺滅部分細菌，對於水中可能潛藏的重金屬、化學污染物及其他有害雜質，卻無法徹底去除。

為您的健康出一分力

德國寶特別推出全新智能RO即熱濾水系統(SRO-012)，配備RO 逆滲透及 3 合 1 複合雙濾芯設計，4 重高效過濾小至 0.0001 微米的雜質及有害物質，過濾 99.99%*細菌、99.99%*病毒、99.99%*甲醛等揮發性有機化合物，以及重金屬、寄生蟲、沉澱物、殘留氯氣及農藥等，更能消除水中顏色和異味。

即開即熱 溫度隨心

選擇配合2,200W高功率加熱及100°C、85°C、65°C、45°C、25°C（常溫）共5檔溫度選擇，一按即時為您提供新鮮純淨熱水，從水龍頭接水後可直接飲用或沖泡咖啡、茶甚至嬰兒配方，從此無需再煲水等水滾，極之方便。

1,200GPD 超大濾水容量智能

RO即熱濾水系統每日可過濾1,200加侖超大容量純淨水，滿足大家庭日常用水需求。強勁濾水技術確保出水快而穩定，相比市面上僅600 GPD的一般濾水器，出水速度及水流量大一倍，不到3秒即可裝滿一杯水，讓每位家庭成員都能隨時輕鬆享用純淨飲用水。無水缸纖巧機身設計，適合安裝於廚櫃鋅盤下，毋須額外佔用桌面，保持廚房環境整潔美觀。

德國寶2025新產品｜3.全新 Magic 廚具家品系列

雪完直接叮勁方便

可微波不銹鋼保鮮盒SSB-SET4不銹鋼盒都可以用微波爐叮？德國寶全新可微波不銹鋼保鮮盒（SSBSET4），採用革命性 MagicSUS特殊不銹鋼，突破傳統不銹鋼盒的限制，從雪櫃取出後可直接放入微波爐加熱，亦適用於蒸爐、焗爐等，毋須更換器皿，方便快捷，特別適合習慣自備飯盒的繁忙上班一族。

採用FreshLock密封鎖鮮技術，有效隔離水分與空氣，防止食材氧化，同時抑制微生物及細菌生長，避免食物發霉，有效延長食物保鮮期，配合真空鎖蓋設計，確保冷藏時食物味道不交叉，攜帶外出時亦不怕湯汁滲漏。全盒採用FDA認證食品級304不銹鋼製造，堅固耐用，絕無有害物質釋放，安心儲存每份滋味，無論備料、保鮮、加熱或享用，一盒搞掂！一套有齊四種容量（450ml、800ml、1000ml、4800ml），一體式收納設計，整齊慳位，您的保鮮及便當首選！

電磁爐都用得超神奇

IH Magic魔法陶瓷煲CPI-Series電磁爐都可以用陶瓷煲煮煲仔飯、燉靚湯？德國寶全新IH Magic魔法陶瓷煲（CPI-Series）採用革命性特殊設計，突破傳統陶瓷煲的限制，適用於電磁爐直接加熱，亦適用於明火、電陶爐、電熱爐及蒸焗爐，一煲多用，輕鬆應對百變烹調方式。

煲身由優質陶瓷物料製造，具抗刮、耐腐蝕特性，可承受超高溫達450°C，兼具快速均勻受熱及保溫性能，特別適合燉湯、燜肉及煲仔飯等慢煮菜式。特殊塗層設計令煲身吸水率極低，避免氣味殘留，清潔方便。

配備1.5L、2.2L及3L三款容量選擇，滿足從小家庭到派對盛宴的各種需求，是廚房中不可或缺的烹飪好拍檔。

扭一扭輕鬆走 變形保溫杯

Twist & Carry真空保溫吸管杯VTBSeries德國寶全新Twist & Carry真空保溫吸管杯（VTB-Series）是您日常生活、運動或外出中不可或缺的飲品好拍檔！採用革命性變形手柄設計，只需一click一扭，即可將手柄輕鬆轉換為提手，攜帶方便且握感舒適，令保溫杯瞬間升級為時尚配件！

雙層真空不銹鋼內膽搭配硅膠密封圈，冷熱長效保溫，無論是熱茶還是凍咖啡，隨時保持最佳飲用溫度；內膽採用食品級304不銹鋼製造，吸管則選用BPA-Free Tritan材質，健康可靠又耐用。

輕巧杯身設計兼容大部分汽車杯架，並提供950ml及1200ml兩種容量，及粉藍、粉紅、炭灰三種顏色選擇，飲出時尚風格！超輕超薄唔易花 備料一流！

天然木纖維砧板CBF-Series

德國寶全新天然木纖維砧板（CBFSeries）採用美國進口高密度天然木纖維製造，板身超薄超輕巧，經高壓及高溫製造的高韌性結構，不僅堅固耐用，防止爆裂，還能有效減少刀痕，保持表面光滑如新，而且通過FDA食品安全認證，無甲醛或有害物質，確保接觸食物時安全可靠。適合處理各種食材。

特殊防水防霉處理令砧板表面無孔不吸水，有效抑制細菌滋生，抗菌率高達99.9%，使用完畢後只需簡單沖洗即可保持清潔，另特設防漏槽設計貼心收集切割過程中的食材汁液，避免溢出保持檯面乾淨。

砧板設計更加入防滑膠墊，其耐高溫特性更讓其兼具煲墊功能，加上5年超長防爆防霉保用，特設兩種尺寸選擇，靈活應對不同烹飪需求，是廚房中的理想之選，讓您安心備餐，享受每一道健康美味。

勁過一級能效標準超慳能源——嵌入式聚能氣體煮食爐GP15-2

如果您覺得家中廚房的煮食爐火力不夠，鑊氣不足，而且煮食愈來愈難熟，可能又是時候換個新煮食爐！

德國寶全新嵌入式聚能氣體煮食爐（GP15-2），配備革命性全港首創、原廠配置的雙層中空聚火環，安全且有效地將火焰集中於鍋具底部，同時封鎖熱力避免擴散流失，配合6,000W超勁火力加熱，比傳統氣體煮食爐火力更猛、更旺而鑊氣更勁，炒餸更快搞掂！更榮獲機電工程署發出一級能源效益標籤，熱效率更超越一級能效標準，真正環保、高效、低能耗！

原廠配置聚火環 安全聚火鎖熱

雙層中空聚火環經過多重測試及獲得安全認證，確保使用安全，能有效阻隔室外風力和室內氣流，避免熱量被吹散流失，同時將分散的火焰集中於鍋具底部；配合3D立體下進風結構及導風設計，引入周邊空氣助燃，令燃燒更充分、火力更穩定集中，大幅提高燃燒效能及熱效率。

180分鐘定時熄火功能

左邊爐頭特別配備定時烹調功能，只需簡單設置1-180分鐘定時，嵌入式氣體煮食爐將自動倒數，到時到候自動安全切斷氣源熄火，並發出蜂鳴聲提醒用家，簡單方便；尤其適合煲老火湯、燉湯、燜牛腩等需長時間慢火烹調的佳餚。

自由組合砌出您想廚房—— 29cm Domino組合式煮食爐系列

對於有「選擇困難症」的人來說，裝修廚房往往面對一大難題：選擇電磁爐還是氣體煮食爐？兩者各有好處，明火煮食夠鑊氣，而電磁爐傳熱快又慳電。然而市面上林林種種的雙頭煮食爐甚至多爐頭煮食爐，卻沒有一款「氣體+電磁煮食爐」，實在令人難以選擇。

如果想同時享受氣體煮食爐和電磁爐的好處，特別為您推薦德國寶全新29cm Domino組合式煮食爐！特設單頭、雙頭氣體煮食爐及單頭、雙頭電磁爐共4種款式，29cm纖窄Domino設計，慳位之餘，開孔尺寸與市面上大部份型號相容，方便一換一大升級，您更可自由組合配搭爐頭，烹調從此不再受限，煮食更得心應手！

自由靈活組合突破煮食界限

專為港式納米廚房而設的德國寶全新Domino組合式煮食爐，採用29cm纖窄設計，即使兩個Domino煮食爐合併安裝亦僅佔用約 58cm空間，比傳統雙頭煮食爐約60-70cm闊的機身慳位，讓您輕鬆騰出更多檯面空間。如果是Studio Flat小單位，可獨立安裝一個Domino雙頭煮食爐，慳位又實用；

如果廚房空間較為鬆動，則可自由配搭安裝2-3個或以上不同款式的 Domino煮食爐，無論氣體煮食爐配電磁爐，雙管齊下，抑或雙頭電磁爐配單頭電磁爐組成3爐頭煮食區域皆可，隨您所想，極之靈活！

▲ Fashion Walk德國寶銅鑼灣旗艦店

德國寶2025新產品｜3.全新抽油煙機系列

雙重過濾淨化油煙無窗廚房救星——循環過濾台式抽油煙機 TOC-Series

香港地少人多、寸金尺土，居住空間被不斷壓縮，導致納米樓、Studio Flat等住宅湧現，黑廚、黑廁等情況愈趨常見；一個良好的通風系統，更具必要性，尤其經常煮飯炒餸的廚房，如無法有效解決油煙問題，不但影響健康，更有衛生和安全的風險。

特別為你推薦德國寶全新台式抽油煙機系列（TOC-Series），特設「循環過濾」模式，油煙經雙重過濾成潔淨空氣後重新排放回廚房，特別適合無氣窗廚房使用，即使煎炒後廚房仍然清新。而對於一般廚房而言，則可選用「外排風」模式，一機兩種用法，靈活方便。

雙重過濾鎖住油煙

德國寶全新超薄台式抽油煙機配備5層不銹鋼鎖油濾網及雙層活性碳濾網，雙重鎖住及過濾油煙，配合特強3D環吸技術將分散的抽力合而為一，大幅增加抽油煙範圍，更強、更快、更廣地將外散四周的油煙吸入機內，達至全方位抽油煙效果，油煙味零擴散，助您保持廚房清新舒適，爆炒過後頭髮、衣服仍然不沾油煙味。

10cm超薄機身設計抽油煙機的機身以機械臂超精密鐳射技術進行焊接及組裝，表面光滑，堅固耐用，且易於清潔。而機身厚度僅約10cm，比一般市面上的抽油煙機更纖薄慳位，助您用盡廚房每吋空間。

另特設LED節能照明燈，即使在關機狀態下仍可獨立使用，用於補充廚房光線或晚間進行簡單烹調，靈活方便；其耗電量低而亮度高，比傳統抽油煙機的石英燈更慳電。

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全城智薄智勁 ——超薄智能變頻抽油煙機RSS-Series

每次煮飯煮到整個廚房甚至全屋油煙？衫褲鞋襪一陣難嗅油煙味？是時候Upgrade廚房！特別為您推薦全城至薄的德國寶全新超薄智能變頻抽油煙機（RSS-Series），革命性至薄機身，厚度只有約 3cm，僅與兩元硬幣相約，極之時尚慳位；

配備強勁變頻摩打，25級變頻風速任君選擇，剛柔並重；2,800+超強抽力瞬間抽走油煙，更特設Gesture Control手勢操控功能及自動電熱除油功能，真正「智」勁「智」薄！

25級變頻風速

傳統抽油煙機大多只有高、中、低三個檔位選擇，經常出現「高不成低不就」的情況；而德國寶超薄智能變頻抽油煙機則提供24 級變頻風速，另加「Turbo Boost」超頻模式，共25級變頻風速選擇，全方位滿足您所有烹調需求；1級只有約850轉極致寧靜，「Turbo Boost」超頻模式2,800+超勁抽，真正超靜超勁、剛柔並重，讓您更輕鬆控制抽風力度，抽力、電力用得其所，真正高效又慳電。

自動電熱除油清潔極方便

當使用抽油煙機一段時間後，油污會積聚在機體內，久而久之影響抽油煙機的抽油力，每隔一段時間就要拆開機體進行清潔。而德國寶超薄智能變頻抽油煙機則配備自動電熱除油功能，簡單一按除油鍵，摩打會自動加熱10 分鐘以溶解機體內的油污，然後啟動抽風功能將油污全數排走，永遠保持抽油煙機乾淨衛生；相比一般抽油煙機，省卻頻繁拆、洗、裝的複雜程序，清潔極簡單輕鬆，一鍵潔淨如新！

德國寶2025新產品｜４.全新住家廚神系列

機仔細細十項全能樣樣掂

迷你多功能爐烤焗爐SGV-1528K性價比至高、至多功能、至慳位的德國寶迷你多功能蒸烤焗爐SGV1518推出全新「旋鈕版」設計—SGV-1528K，保留上一代的特性，將蒸、烤、焗、氣炸、慢煮、燉湯、風乾等共10種功能集於一身，一機完美取代蒸爐、焗爐、慢煮機、氣炸鍋、風乾機等多種煮食電器。

超迷你機身深度只有約32厘米，而內藏15公升容量，更配備旋轉烤籠及旋轉烤叉360°自動旋轉功能，烤雞、氣炸薯條一流！尤其適合港式小廚房或開放式廚房使用，只需一部機的價錢等於買到幾部電器，幫你慳位又慳錢，讓小廚房亦可發揮無窮可能！

360°旋轉均勻加熱 無需開爐手動翻邊

只需一鍵簡單啟動360°自動旋轉功能，全方位加熱食材，免卻手動翻邊的麻煩。配合旋轉烤籠氣炸薯條或使用旋轉烤叉燒雞，都可輕鬆做到均勻的金黃色效果，無需如傳統焗爐般要不停觀察食材的烹調情況，然後打開爐門為食材翻邊。

而使用旋轉烤籠或烤叉時，更可讓食物的多餘油脂自然滴落流走，令外皮更香脆同時減少油膩感，食得更健康。只需在蒸烤焗爐底部放上食物盤，即可盛載多餘的油脂，清潔簡單方便。

煮飯煲湯超快搞得掂——迷你多功能壓力飯煲PRC-256

不少家庭喜歡使用壓力煲，比一般飯煲煮得更快、功能更多，能大幅縮短烹調所需時間。然而，市面上一般壓力煲的體積較大，對於小家庭而言容量過盛，亦浪費珍貴的廚房空間。德國寶特別推出全新迷你多功能壓力煲（PRC-256），機仔細細，2.5L適中容量，一機有齊十種烹調功能，煮飯、煲粥、煲湯、燜燉樣樣掂，配合70kPa智能加壓，鎖住食材營養，烹調速度更比傳統電鍋省時逾 60%，煮飯只需12分鐘。

而德國寶迷你多功能壓力煲的耗電量僅約600W，煮得更快之餘，亦比傳統電飯煲或燉鍋節能高達60%*，煮好餸同時慳電！無論是忙碌上班族或注重方便快捷的年輕人，都能輕鬆享受到美味的家常滋味！

壓力溫度 全自動控制

簡單使用快速烹調功能鍵，壓力煲將全自動智能控制壓力及溫度，因材施溫，您亦可自行設定所需烹調時間，或選擇高、中、低三種烹調程度，壓力煲將自動根據您的口味，煮出「您想」口感；煲湯可保持湯料完整、湯水清澈，而燜燉豬手、牛筋等則可令食材軟爛、濃郁入味，烹調過程中完全毋須看管，簡單易用。

全密封鎖溫保留食材營養

透過高壓全面釋放食材營養價值，同時有助於食材更均勻地受熱，確保食材充分熟透；配合全密封設計鎖住溫度和湯汁，防止營養物因蒸發而流失，完美保留食物營養之餘又能保持原汁原味，同時減少用油，讓你食得健康，更有效避免溢出或滾瀉！配合精心打造的球釜形無縫內鍋，2mm特厚鍋身極速傳熱，形成強勁熱對流，熱力迅速直達食材內部，釋放營養；特別採用鍋製鍋身及不黏塗層設計，不黏食物，抗腐蝕、耐酸鹼之餘清洗方便，耐用美觀。

十項全能樣樣掂

內置10個「快速功能鍵」，包括快煮飯、雜糧、輔食、雞鴨、肉類、快速燉、營養粥、快煲湯、蹄筋及翻熱，簡單一按即製百變菜式，即便廚房新手亦能立即變大廚！

德國寶聖誕「折」堅抵優惠詳情：

日期：2024年12月13日 - 2025年1月6日

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