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打邊爐｜26歲OL打邊爐後喉嚨痛 求診到死亡僅10分鐘 醫生致命關鍵原因

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【打邊爐/火鍋/喉嚨痛/致命】不少人喜歡在寒冬打邊爐，但打邊爐要小心！內地曾有一名26歲OL，收工後與友人打邊爐慶祝生日，其後出現喉嚨痛徵狀，她翌日前往求醫，但僅10分鐘內就心跳驟停不治，醫生其後揭致命關鍵原因。

影片推介：

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Sick問識答｜尿道炎可併發腎炎恐致命　拆解5大常見症狀 3招簡單預防

綜合內地傳媒報道，一名26歲女子在加班後去火鍋店，為好友慶生打邊爐，她回家後突感到喉嚨痛，原以為只是食得太辣所致故不以為然。豈料翌日早上症狀明顯惡化，甚至出現呼吸困難，女子選擇服用止痛消炎藥，就出門上班。當回到公司後，病情更為嚴重，出現憋氣、畏寒，故請病假到醫院求診，但已站立不穩，需由護士攙扶，更出現呼吸困難，其後心跳驟停倒地不起，由求診到搶救不治僅10分鐘。

醫生診斷指出，綜合女子生前出現的病徵，加上檢查其「會厭」發現有明顯腫脹的情形，推斷她的死因是患上急性會厭炎，或是因受到打邊爐的辛辣所刺激，令會厭發炎兼水腫，再飲用凍飲後導致病情進一步惡化。

醫生指出，嚴重水腫是急性會厭炎最為明顯症狀，若未有及時醫治，短時間內足以人窒息致命。而杭州師範大學附屬醫院耳鼻咽喉科主任醫生周國文副亦指出，過去在杭州也曾有一名21歲青年因急性會厭炎發作，要進行氣管切開手術，才挽回一命。

打邊爐2大飲食陷阱 心臟衰竭死亡率達50%

此外，有心臟科醫生便提醒，打邊爐有2大飲食陷阱，令心臟衰竭死亡率達50%，並分享心臟衰竭症狀，原來從「9大面相變化」即可看出端倪。

台灣新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任，曾在《健康晚點名》節目分享了打邊爐肇禍的案例。他指曾遇過一名女患者因覺得氣喘而求醫，檢查後發現有肺積水，原因是她打邊爐時有2個常見習慣：

陳冠任表示，打邊爐的高鈉湯底及醬汁其實正正中了2大飲食陷阱，亦加重了心臟負擔，對本身有心臟病的病患尤其危險。他解釋指，一旦水分與鹽分一下子攝取過多，會導致肺積水、無法呼吸，亦會使心臟負荷過大，因此民眾打邊爐時要注意鈉的攝取。

心臟衰竭3大症狀

陳冠任指出，心衰竭常見症狀以「喘、腫、累」為主，一旦3症狀同時發生，建議立即就醫檢查心臟：

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心臟病有面相睇

除此之外，台灣心臟內科醫生張哲明在《新光醫院醫訊》發文，表示古人認為的「相由心生」，在現代醫學角度其實亦有一定道理。他指出，心臟病其實可從「面相變化」中觀察出端倪，並列出9大外貌變化，一旦出現，有可能就是心臟病變的警號。

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除此之外，台灣腎臟科醫生洪永祥亦曾在其Facebook專頁發文，指出冬天打邊爐能夠暖身，很多人以為打邊爐只是用灼熟食物，比起高溫油炸理應健康得多。事實上，打邊爐有7個常見壞習慣，甚至會增加致癌率。

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