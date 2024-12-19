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打擊毒品｜海關聖誕假前機場掃毒　檢逾1.6億元大麻、冰毒等拘22人

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 54 分鐘前

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部分收藏在毛絨玩具內的懷疑可卡因。（政府新聞處圖片）

聖誕假期將至，海關於11月至本月中，在機場偵破83宗毒品案，檢獲373公斤懷疑毒品，估計市值逾1.6億元，並拘捕22人。

點擊圖片放大

海關自11月起，於機場重點打擊利用空運貨物和旅客走私毒品的活動。截至12日16日，共偵破83宗毒品案，並檢獲約373公斤懷疑毒品，包括大麻、冰毒、氯胺酮及可卡因，估計市值超過1.6億元，並拘捕22名懷疑涉案人士。

海關毒品調查科機場調查課署理指揮官王雅珊指，毒販通常會趁年尾長假期，偷運毒品供應本地市場。海關適時調整執法策略，成功堵截北美和泰國大麻、歐洲氯胺酮和北美冰毒流入市面。行動中檢獲的大麻共100公斤，按年同期增逾6成；檢獲的冰毒則共43公斤，按年同期增約4倍。

毛絨玩具藏可卡因

海關機場科航空旅客組高級督察梁志鵬稱，涉及入境旅客的販毒案有15宗，共拘捕15人，年介20至62歲，並檢獲約112公斤懷疑毒品，市值約4,400萬元。

其中，由法國巴黎經埃塞俄比亞抵港27歲本地男子，背囊和手提行李的3個毛絨玩具中，藏有11公斤懷疑可卡因，市值約790萬元。荷蘭抵港外籍男的寄艙行李則異常沉重，且有不尋常釘裝痕跡，懷疑內有夾層，檢12公斤氯胺酮，市值約580萬元。

雪人擺設內藏氯胺酮粉末

梁志鵬又稱，15宗航空旅客販毒案中，超過一半涉及大麻，販毒集團會把毒品偽裝成食品和日常用品，企圖魚目混珠，且安排年輕男女假扮正常旅客同行，並攜同大型行李箱入境香港，但行李箱內一般不會擺放個人物品，而是直接裝滿大麻花。

至於空運貨物渠道，海關在各空運貨站檢獲261公斤毒品，市值約1億元。其中，一批由德國運港報稱是石頭雪人擺設的貨物，X光掃描影像可疑，抽取和分析一個陶瓷雪人擺設的粉末後確認為氯胺酮，重約8.5公斤，市值412萬元。

過去1個半月　偵破11宗涉太空油案件

另外，海關機場科人員在過去1個半月內，偵破11宗涉及太空油案件，檢獲約18公斤由印度寄往香港的依托咪酯粉末，估計足以製成5.4萬個太空油煙彈，市值約1,900萬元，經調查後拘捕5名收件人。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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