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恐龍化石︱文物探知館「恐龍會客室」明開幕　近距離看專家清修化石

社會

撰文： 鄭寶生

發布時間： 1 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

尖沙阻文物探知館「恐龍會客室」明日（20日）開幕，市民除了可看到赤首度發現的恐龍化石，還可以近距離觀看專家清修化石的過程。

「恐龍會客室」位於九龍公園文物探知館的庭院，分為「展示區」和「清修區」兩部份。專家將會在「清修區」內工作，而市民則可以在「展示區」近距離觀察。

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文物保育專員蔣志豪介紹，「恐龍會客室」建築費約300萬元，按照專家的意見設計，無論溫度、濕度以至照明都有特定要求。專家在「清修區」工作時，會產生很多粉塵和石屑，亦有一定聲響，所以要安裝吸粉塵系統，亦要與「展示區」分隔開來。

市民在「展示區」觀看專家清修恐龍化石的同時，亦可看到其他在香港發現的化石，例如侏羅紀的「菊石化石」、泥盆紀的「介形蟲化石」等。

「恐龍會客室」免費開放，時間如下：

星期一、二、三、五上午10時至下午6時
星期六、日及公眾假期上午10時至晚上7時
聖誕前夕及農曆新年前夕上午10時至下午5時
星期四（公眾假期除外）、農曆年初一、二休館

古蹟辦亦與漁護署合辦教育活動，提升市民對古生物的興趣，詳請可參閱古蹟辦網頁。而有關「恐龍會客室」的資料及化石發掘工作的短片，亦可瀏覽古蹟辦網頁

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