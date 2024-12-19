恐龍化石︱文物探知館「恐龍會客室」明開幕 近距離看專家清修化石
社會
撰文： 鄭寶生
發布時間： 1 小時前
尖沙阻文物探知館「恐龍會客室」明日（20日）開幕，市民除了可看到赤首度發現的恐龍化石，還可以近距離觀看專家清修化石的過程。
「恐龍會客室」位於九龍公園文物探知館的庭院，分為「展示區」和「清修區」兩部份。專家將會在「清修區」內工作，而市民則可以在「展示區」近距離觀察。
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文物保育專員蔣志豪介紹，「恐龍會客室」建築費約300萬元，按照專家的意見設計，無論溫度、濕度以至照明都有特定要求。專家在「清修區」工作時，會產生很多粉塵和石屑，亦有一定聲響，所以要安裝吸粉塵系統，亦要與「展示區」分隔開來。
市民在「展示區」觀看專家清修恐龍化石的同時，亦可看到其他在香港發現的化石，例如侏羅紀的「菊石化石」、泥盆紀的「介形蟲化石」等。
「恐龍會客室」免費開放，時間如下：
|星期一、二、三、五
|上午10時至下午6時
|星期六、日及公眾假期
|上午10時至晚上7時
|聖誕前夕及農曆新年前夕
|上午10時至下午5時
|星期四（公眾假期除外）、農曆年初一、二
|休館
古蹟辦亦與漁護署合辦教育活動，提升市民對古生物的興趣，詳請可參閱古蹟辦網頁。而有關「恐龍會客室」的資料及化石發掘工作的短片，亦可瀏覽古蹟辦網頁。
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