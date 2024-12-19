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江若琳車禍︱江若琳坦言近日心情差遊日散心　丈夫蕭唯展：盡快放低江若琳彎

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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江若琳與家人齊遊日散心。

【江若琳 / 江若琳彎 / 蕭唯展】江若琳（Elanne）在12月13日於中午尖沙咀加連威老道The One對出，發生交通意外，她駕駛的汽車疑失控自炒剷上安全島，撞向燈柱後向左翻側。江若琳送往伊利沙伯醫院，幸送院只受輕傷。

她當手交通意外發生時的影片在網上一度瘋片，有網民就質疑江若琳的駕駛技術有問題外，更有人將她意外發生地點在Google Map標上「江若琳彎」。

江若琳車禍︱江若琳尖沙咀遇交通意外　私家車翻側急送院

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江若琳車禍︱一家往東京散心

江若琳經過今次車禍後，似乎情緒未平復，前天與丈夫蕭唯展（Oscar）及兒子齊飛往日本東京散心，在昨晚（12月17日）在個人社交上多張一家三口遊日在公園玩耍的照片，她並感觸寫道：

記錄下來與你地在一起每個快樂的時光，人生多了一個孩子確實多了一份一生既牽掛，但同時間呢種幸福感係無任何野可以代替，應該當了父母的人都會明白。由從前同大包一起周遊列國，到而家細包加入，希望我地可以陪你遊歷世界。每晚都見到相同片太多，但全是你的成長點滴

最後，她更坦言近幾天心情不太好：「呢幾日心情確實不太好，呢個出走對我好重要，我愛你地（哋）@siupongoscar @owenbaby_siu 你地係我一圈生命中最美麗的存在。」

江若琳一家往日本旅遊。

江若琳車禍︱蕭唯展「花式玩命」

至於Oscar也在個人社交平台上載一家遊日的照片，寫道：

同老婆千言萬語,希望佢抽離一下,不如來個短短既旅行,每當佢見到Owen B開心,佢就乜都唔記得晒,一家人就係諗諗辦法團團結結咁,好簡單 love you

不過他最後卻「花式玩命」搞笑地寫道：「#希望老婆盡快放低江若琳彎啦」

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