誤判｜甄子丹拍片高處墮下　跌出防護墊頭落地頸部「咔」一聲送院

▲ 甄子丹拍片高處墮下，跌出防護墊頭落地，頸部「咔」一聲送院。

【甄子丹／誤判／黃百鳴】《葉問》系列搭檔黃百鳴與甄子丹再聯手推出新片《誤判》，今次「宇宙最強」丹爺自導自演，並在新作中首次飾演檢察官。惟早前甄子丹在訪問中透露，自己在拍片時從高處墮下受傷，被緊急送院。

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丹爺今次在電影《誤判》中，首次飾演能辯能打、能文能武的檢察官霍子豪，從早前的預告中更可以看到槍戰爆破場面接連上演，以及一連串的精彩絕倫動作戲場面。

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不過，甄子丹最近在接受馬來西亞傳媒訪問時表示，在《誤判》中有一場在地鐵中與反派火爆對決的畫面，其中一個動作是對方將甄子丹倒頭撞向地下。

惟拍攝當時因對方失手，導致甄子丹從高處跌下，他從防護軟墊跌出，不慎頭落地，更聽到頸部「咔」一聲。甄子丹指，當下他擔心因自己受傷令劇組停工，幸好劇組有買保險，可以暫時停工讓他入院檢查。

我凌晨四點到急診室，結果發現是筋骨錯位發出的聲響，骨頭並沒有斷裂。幸好沒有大傷，但這一摔也加重了我的舊患啊！

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他還提到，自己拍了42年戯，幾乎每一次都會受傷，但只要一開始拍攝，就會忘記傷勢，「有時候更有生命危險，都是事後回家回想才知道剛才很危險，我也已經習慣，是工作的一部分。當你愛一件事就會付出，亦不會計較付出多少。」

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