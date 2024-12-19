  • 16°C
香港時間：20241219日 (四) 19:10

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

誤判｜甄子丹拍片高處墮下　跌出防護墊頭落地頸部「咔」一聲送院

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 24 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

甄子丹拍片高處墮下，跌出防護墊頭落地，頸部「咔」一聲送院。

【甄子丹／誤判／黃百鳴】《葉問》系列搭檔黃百鳴與甄子丹再聯手推出新片《誤判》，今次「宇宙最強」丹爺自導自演，並在新作中首次飾演檢察官。惟早前甄子丹在訪問中透露，自己在拍片時從高處墮下受傷，被緊急送院。

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答｜尿道炎可併發腎炎恐致命　拆解5大常見症狀 3招簡單預防

丹爺今次在電影《誤判》中，首次飾演能辯能打、能文能武的檢察官霍子豪，從早前的預告中更可以看到槍戰爆破場面接連上演，以及一連串的精彩絕倫動作戲場面。

點擊圖片放大
+7
+6

不過，甄子丹最近在接受馬來西亞傳媒訪問時表示，在《誤判》中有一場在地鐵中與反派火爆對決的畫面，其中一個動作是對方將甄子丹倒頭撞向地下。

惟拍攝當時因對方失手，導致甄子丹從高處跌下，他從防護軟墊跌出，不慎頭落地，更聽到頸部「咔」一聲。甄子丹指，當下他擔心因自己受傷令劇組停工，幸好劇組有買保險，可以暫時停工讓他入院檢查。

我凌晨四點到急診室，結果發現是筋骨錯位發出的聲響，骨頭並沒有斷裂。幸好沒有大傷，但這一摔也加重了我的舊患啊！

點擊圖片放大
+6
+5

他還提到，自己拍了42年戯，幾乎每一次都會受傷，但只要一開始拍攝，就會忘記傷勢，「有時候更有生命危險，都是事後回家回想才知道剛才很危險，我也已經習慣，是工作的一部分。當你愛一件事就會付出，亦不會計較付出多少。」

——

相關報道：

筋骨痛症｜「科目三」熱潮席捲內地　多人跟風學跳頻傳扭傷　醫生：3大高危動作易受傷

筋骨痛症｜睡姿不良扭傷　網傳毛巾可治瞓捩頸　中醫拆解風險兩情況即求醫

駭人片段丨疑餓過饑肇禍啦啦隊女子後空翻失手　頭猛撼落地頸椎骨折

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

亞姐工傷丨前亞姐移美兩度患癌護老院工作受重傷 　頸椎移位無良僱主再迫開工
12:11 2024/12/06
亞姐工傷丨前亞姐移美兩度患癌護老院工作受重傷 　頸椎移位無良僱主再迫開工
醫學奇蹟｜男子跳水頸椎骨折半身癱瘓　大腦植入AI晶片重新恢復活動能力
16:59 2024/11/26
醫學奇蹟｜男子跳水頸椎骨折半身癱瘓　大腦植入AI晶片重新恢復活動能力
頸椎病丨女生頸痛手麻痺拿不到重物 中醫師拆解神經根型頸椎病
11:36 2024/09/04
頸椎病丨女生頸痛手麻痺拿不到重物 中醫師拆解神經根型頸椎病

你可能感興趣

亞姐工傷丨前亞姐移美兩度患癌護老院工作受重傷 　頸椎移位無良僱主再迫開工
12:11 2024/12/06
亞姐工傷丨前亞姐移美兩度患癌護老院工作受重傷 　頸椎移位無良僱主再迫開工
醫學奇蹟｜男子跳水頸椎骨折半身癱瘓　大腦植入AI晶片重新恢復活動能力
16:59 2024/11/26
醫學奇蹟｜男子跳水頸椎骨折半身癱瘓　大腦植入AI晶片重新恢復活動能力
頸椎病丨女生頸痛手麻痺拿不到重物 中醫師拆解神經根型頸椎病
11:36 2024/09/04
頸椎病丨女生頸痛手麻痺拿不到重物 中醫師拆解神經根型頸椎病
健康問題 痛症 損傷 網絡熱話

最高瀏覽

李啟言傷勢｜阿Mo相隔14個月首發文公開穿病人服照片　感激爸爸李盛林長期陪伴復康
李啟言傷勢｜阿Mo相隔14個月首發文公開穿病人服照片　感激爸爸李盛林長期陪伴復康
肝硬化｜啤酒肚屬脂肪肝徵兆？醫列10大症狀恐已肝硬化　4原則護肝逆轉病情
肝硬化｜啤酒肚屬脂肪肝徵兆？醫列10大症狀恐已肝硬化　4原則護肝逆轉病情
急症室最長等候時間（12月19日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月19日 時間16:05）
寒流殺到｜天文台料周五氣溫降至13度2地區僅8度　 著羽絨4大隱患要小心
寒流殺到｜天文台料周五氣溫降至13度2地區僅8度　 著羽絨4大隱患要小心
食道癌丨《星空奇遇記》女星癌逝終年70歲　曾公開患食道癌遺作料明年播出【附食道癌8大徵狀】
食道癌丨《星空奇遇記》女星癌逝終年70歲　曾公開患食道癌遺作料明年播出【附食道癌8大徵狀】