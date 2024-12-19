航空業｜機場11月客運量達444萬人次　按年同期增18%

▲ 香港國際機場11月航空交通量持續上升。（資料圖片）

機管局今日（19日）公布，香港國際機場11月客運量達444萬人次，飛機起降量為31,105架次，分別按年同期增18.0%和11.6%。貨運量則按年同期增10.2%至45.8萬公噸。

11月機場客運量維持穩定，達444萬人次。機管局指，所有類別旅客，包括香港居民、訪客及轉機和過境旅客量，錄得同比雙位數字增幅，當中以往來東南亞、中國內地及日本的客運量於月內錄得最顯著升幅。

機管局續指，11月貨運量繼續保持升勢，達4.58萬公噸。其中，轉口貨運量成為主要增長動力，按年增18.6%。在主要貿易地區中，以往來歐洲、中東及北美洲的貨運量的升幅最明顯。

至於今年首11個月，客運量錄得約4,800萬人次，飛機起降量增至329,760架次，分別較去年同期攀升36.4%及33.9%。貨運量則按年增加14.8%至450萬公噸。

而在過去12個月，機場客運量大幅飆升至5,230萬人次，按年躍升42.2%；飛機起降量跳升37.2%至359,590架次；貨運量則增加15.2%至490萬公噸。

香港往來台北航線成為今年全球最繁忙的國際航線

機管局機場運行執行總監姚兆聰稱，機場客運量持續上升，並預計於聖誕節假旅遊高峰期間，單日達20萬人次，完全回復至疫前水平。姚又稱，很高興全球旅遊業數據平台OAG公布，香港往來台北航線成為今年全球最繁忙的國際航線。機管局方會繼續提升旅客的機場體驗，歡迎世界各地旅客到訪。

另外，機管局提到，機場於本月新增了多個航點及航線，其中香港快運推出靜岡、富國島及花蓮新航線；香港航空新增仙台航線；大灣區航空則開通仙台、黃山及宜昌新航線；河北航空、長龍航空及菲律賓皇家航空分別推出往來香港與石家莊、長春及馬尼拉的新航線。

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