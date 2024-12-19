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習近平訪澳｜習近平對澳門提3點期許　提醒富不可自滿、安不可忘危

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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習近平訪澳。（澳門新聞局圖片）

國家主席習近平訪澳，晚上出席澳門特區政府歡迎晚宴並致辭。他形容，今天的澳門經濟發展基礎更堅實、空間更廣闊；民生保障更加有力有效，成為安居樂業的一方福地。

習近平對澳門提3點期許：登高望遠、海納百川、銳意進取。

他希望，澳門要進一步找準自身定位，科學謀劃未來發展，更加積極主動對接粵港澳大灣區建設等國家發展戰略，在國際舞台上展現更大作為；要在愛國愛澳旗幟下更加開放包容、團結聚力，廣納天下英才，共建美好澳門。強調只要擁護「一國兩制」方針，熱愛澳門這個家園，都是喝了「亞婆泉水」的澳門人。

習近平又稱，澳門人向來具有拼搏精神，強調「富不可自滿，安不可忘危」，澳門要展現更大魄力，勇於變革、敢於創新，更好發揮一國兩制制度優勢，開創澳門發展新局面。

習近平訪澳｜形容博彩業依法健康有序發展

習近平表示，過去五年，是澳門歷史上很不平凡的五年，澳門特首賀一誠和特區政府，在中央政府和祖國內地大力支持下，特區政府團結帶領澳門社會各界迎難而上，務實有為，推動經濟持續回升向好，各項事業全面進步，譜寫了具澳門特首的嶄新篇章。

他形容，澳門經濟適度多元發展，取得新成效；民生福祉水平邁上新台階；愛國愛澳政治社會基礎日益鞏固；國際影響力和知名度大幅提升。

習近平認為，博彩業依法健康有序發展，世界旅遊休閒中心內涵不斷豐富，重點新興產業積極蓬勃。形容今天的澳門，經濟發展基礎更堅實、空間更廣闊；民生保障更加有力有效、社會事業全面發展，成為安居樂業的一方福地。

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