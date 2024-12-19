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叱咤樂壇流行榜2024丨洪嘉豪即興與同學狂歌亂舞　邀學生上台齊唱《黑玻璃》

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 25 分鐘前

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洪嘉到屯門天主教中學進行第四場「我在校園狂歌亂舞」。

【叱咤樂壇2024 / 叱咤樂壇流行榜 / 洪嘉豪】《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於艮年1月1日於亞博舉行，為配合今年主題「我在　狂歌亂舞」，叱咤903 DJ聯同一眾歌手走訪不同中學，進行一連五場【2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮】之「我在校園狂歌亂舞」校園巡演。

叱咤903 DJ Oscar聯同洪嘉豪日前走訪屯門天主教中學，進行第四場「我在校園狂歌亂舞」。洪嘉豪及Oscar跟同學們分享「狂歌亂舞」的難忘經歷，其中一位男同學邀請洪嘉豪在放學後一齊「狂歌亂舞」，洪嘉豪聽罷即興邀請男同學上台合唱《黑玻璃》，全校逾700多位同學更一齊營造燈海，掀起全場熾熱氣氛。

此外，中六女生揀選了洪嘉豪的《主角光環》，在原唱者面前表演毫不怯場，台型十足。

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叱咤樂壇流行榜2024丨「屯門之友」洪嘉豪

屬屯門之友的洪嘉豪指今次校園巡演特別有意義：「大家都知我喺屯門大，我以前都有好多朋友讀呢間學校，真係好有感覺，好多回憶都返晒嚟。」

洪嘉豪亦很享受今次的演出：「今日係即興邀請男同學上台一齊唱《黑玻璃》。我覺得同學仔鍾意咁樣一齊玩，可能好過聽我一個喺台上唱歌。成件事雖然有啲瘋狂，但好好玩，真係做到喺校園『狂歌亂舞』！」

對於女同學選唱了《主角光環》，洪嘉豪大讚表現出色：「生個女好似佢咁就好啦！佢有小小怕醜，但係可以喺全校700幾人面前唱歌，真係好叻，因為佢喺呢個年紀已經做到我細個做唔到嘅嘢，佢嘅表演真係令我好感動，所以好想俾多啲鼓勵佢。」

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洪嘉豪 歌手 叱咤樂壇流行榜 商業電台 屯門天主教中學

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