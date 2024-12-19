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零碳之星｜余安安羅霖分享環保貼士　聖誕節盼同家人過佳節

休閒消費

發布時間： 15 分鐘前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

，「零碳之星」余安安及羅霖獲邀擔任全城零碳行動比賽任頒獎嘉賓。

香港女工商及專業人員聯會日前舉辦「環境及自然保育基金資助全城零碳行動」全城零碳行動比賽頒獎禮，「零碳之星」余安安及羅霖獲邀擔任全城零碳行動比賽任頒獎嘉賓，頒發「傳承減碳達人獎」。

頒獎禮邀得特區政府氣候變化專員黃傳輝先生，JP及環境及自然保育基金委員會主席鄭錦鐘博士，SBS，MH，OStJ，JP作主禮嘉賓，與在場近300位參賽者及嘉賓一同見證得獎者獲獎的重要時刻。

安安姐

「零碳之星」余安安及羅霖之前聯同活動大使「零碳武士」、前香港天文台助理台長梁榮武拍攝網上短片，以深入淺出的方式分享簡易的減碳小貼士。

「美食減碳」專家余安安表示在日常生活中選擇本地、有機和季節性食材，可減少運輸距離和碳排放，而合理安排食物份量可以避免浪費。羅霖的「環保住宿」小貼士是揀選節能同環保的家電，盡量減少家用垃圾，源頭減廢，支持乾淨回收。

今年聖誕，安安姐將跟女兒和孫仔留港，一家人留港消費，更有意義。

羅霖任活動大使

靚媽羅霖則表示一向支持零碳生活，鼓勵小朋友參予，貼士是選擇減少家庭用電，冷氣維持在26度，並盡量回收癈物如玻璃樽、膠樽、鋁罐等。

今年聖誕，因細仔要去英國，大仔也有節目，故她會在工作度過，之後才考慮放假。

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