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前列腺癌｜前列腺癌死亡個案將增逾8成　研究揭3類食物可減緩惡化

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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美國一項最新研究發現，多吃3類食物有助延緩前列腺癌病情惡化。

【前列腺癌/癌症/研究/抗癌】前列腺癌在本港致命癌症中排第7位，更曾有國際研究預測其死亡個案未來將增加逾8成。美國一項最新研究就發現，多吃3類食物有助延緩病情惡化，令患者有更多時間採取治療。

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前列腺癌｜新症及死亡個案將大幅增加

國際醫學期刊《刺針》「前列腺癌委員會」於今年4月刊登一項研究，透過「國際癌症研究機構」 （IARC）全球癌症觀測站的數據，評估當代全球185個國家或地區前列腺癌發病率和死亡率的變化，並作出以下2大預測：

前列腺癌新症

全球每年前列腺癌新症將由2020年的140萬宗，增至2040年的290萬宗，增幅逾1倍

前列腺癌死亡個案

全球每年前列腺癌死亡個案將由2020年的37.5萬宗，增至2040年的70萬宗，增幅約為85%

前列腺癌｜3類食物有助減緩癌細胞繁殖

美國加州大學洛杉磯分校研究團隊上周五（13日）在《臨床腫瘤學雜誌》發表一項最新研究，探討飲食習慣的改變與延緩前列腺癌的關係。

研究團隊招募了100名被診斷出患有輕度、中度前列腺癌的患者，並將他們隨機分為「實驗組」及「對照組」。其中實驗組被安排遵從「低Omega-6、高Omega-3」的飲食方針，需多攝取橄欖油，多吃魚類（例如三文魚）、堅果等含豐富Omega-3的食物，並定時服用Omega-3魚油丸，同時減少攝取含Omega-6的食物，例如薯片、餅乾、蛋黃醬和其他油炸或加工食品；而對照組則在沒有接受任何飲食諮詢的情況下，繼續維持正常飲食。

團隊又指出，參與者體內一種稱為Ki-67指數的生物標記可反映癌細胞的繁殖速度，是癌症進展、轉移和存活的關鍵預測因子。他們持續追蹤該指數一年後，發現實驗組的Ki-67指數（癌細胞的繁殖速度）下降了15%，而對照組的Ki-67指數則上升了24%，換言之前者的飲食方針對抑制癌細胞繁殖有一定的作用。

對此，研究的第一作者、加州大學洛杉磯分校泌尿學教授Dr William Aronson就表示，這項研究揭示了即使只是簡單調整飲食，亦能有效減緩前列腺癌惡化的速度，從而令患者獲得更多時間採取適當的治療。

更多相關報道：前列腺癌｜男子腰背痛走不動竟揭患前列腺癌末期　腫瘤指數達60倍靠1療法癌細胞全消【附6大前列腺癌症狀】

前列腺癌｜6大前列腺癌症狀

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前列腺癌｜改善飲食習慣 預防癌症

本港泌尿科專科醫生葉維晉稱， 華人罹患前列腺癌趨增，與西方飲食文化不無關係，又預期隨著港人越來越長壽，本港前列腺癌個案亦會越來越多，認為要預防癌症可由飲食著手，包括多食蕃茄等抗氧化蔬果。他舉例美、德及英等地不乏有專家提出的植物療法，例如鋸棕櫚（Saw Palmetto）、奧米加3（Omega 3）食物等；中國也有專家提出綠茶亦有效抗癌。不過，葉維晉重申飲食之外，仍建議男士年年驗身，建立多食蔬菜、少食紅肉的健康飲食習慣。

前列腺癌｜前列腺癌篩檢

根據衛生署資料，目前前列腺癌篩檢有兩種測試，分別為肛門指檢及前列腺特異抗原血檢驗。

進行肛門指檢時，醫生會將戴上手套的手指放進病人的直腸中，從而判斷貼近直腸的前列腺是否有異常。

前列腺特異抗原血檢驗則需要抽取病人的血液樣本，從而量度血液中的前列腺特異抗原水平。前列腺特異抗原是由前列腺製造，並釋放到血液中。其中有幾種前列腺的異常情況， 如：前列腺肥大症（BPH）、前列腺炎或前列腺癌都可以令血液中的前列腺特異抗原水平上升。

同場加映｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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資料來源：《臨床腫瘤學雜誌》、《刺針

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