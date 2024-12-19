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醫療事故︱范鴻齡：設三部曲交代醫療事故　需先向家屬交代、「遲一兩日」向公眾公布

社會

發布時間： 2 小時前

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(彭大偉攝)

醫管局今日舉行大會，醫管局主席范鴻齡表示，因應醫療事故成立的「管治及架構改革委員會」召開首次會議。范鴻齡指，委員會的職權範圍較之前訂立的31項建議更多，會於明年6月30日之前實行大部分建議。

范鴻齡表示，昨日會議確立了臨床管理、機構管治、人事薪酬制度的職權範疇，指各成員花了不少時間討論，是深思熟慮，亦認為檢討管治需要全面，非「一忽忽咁睇」。

就醫療事故通報方面，委員會稱需優化事故管理制度，會物色獨立專家檢討，並制定專家名冊。另亦由新界東聯網前風險管理及質素保證總監雷兆輝負責簡化臨床指引。

范鴻齡稱，日後當有事故，會分為三部曲，先是內部調查、向家屬交代，最後才向公眾公布。他稱以往太快公布連家屬亦不知道，日後要查清楚事實，發布消息要「遲一兩日」，希望「傳媒朋友唔好話同事隱瞞」。

過往發生醫療事故，家屬均會向傳媒或於社交平台講述情況，范鴻齡指，有時找傳媒也是無可奈何，日後每間醫院有快速應變小組與家屬協調，聯絡家屬及解答疑問。至於如果家屬報警，則無法阻止。

31項事故中，范鴻齡於早前記者會中指需以公平原則處理事故，並將事故界定為人為錯誤、危險行為及魯莽行為。范鴻齡指，一個月時間未足以處理這個機制，指機制日後會與員工薪酬、問責及獎罰程度掛勾。

另外，政府早前通過非本地培訓護士法例，醫管局指已覓得兩名海外港人回流公立醫院，分別來自英國及新加坡。

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