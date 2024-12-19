醫療事故︱范鴻齡：設三部曲交代醫療事故　需先向家屬交代尋諒解、「遲一兩日」向公眾公布

▲ (彭大偉攝)

醫管局轄下「管治及架構改革委員會」近日首次開會，醫管局主席范鴻齡昨表示，已就醫療事故即時推出新指引，待取得家屬諒解才發布消息，稱只較目前「遲一兩日」公布，另將改革根源事故分析委員會，包括加入病人組織成員。

因應公院醫療事故頻生，醫管局早前成立「公立醫院系統管理檢討委員會」，提出31點建議，包括問責制度。醫管局大會其後成立「管治及架構改革委員會」，並於周三首次舉行會議。

主席范鴻齡表示，會議除了就早前專家提出的31項改善建議，亦希望新增審視臨床管理、人事管理、以及薪酬制度等，並公布時間表，提出會於明年6月30日之前落實大部分建議。

即時推行的是醫療事故新公布指引，日後會分為三部曲，先是內部𨤳清事實、向家屬解說，最後才向公眾交代。范鴻齡表示，過往公布事故時仍未查清楚事實，後來又修改發布信息致公眾混淆。日後公布前需向家屬解釋，並至少取得他們的諒解，強調並非向公眾隱瞞，只是發布消息要「遲一兩日」。

過往事故家屬均會向傳媒或於社交平台申訴，甚至隔空與局方駁火。范鴻齡指，同事說話有時「辭不達意」，因此會成立發言人團隊，並於每間醫院設快速應變小組，聯絡家屬及解答疑問，「有個機制解釋清楚，就唔會去搵傳媒」。不過如果家屬報警，則無法作出阻止。

改革亦包括調查事故的根源事故分析委員會，范鴻齡表示，日後委員會將物色獨立專家作檢討，並制定專家名冊。另外，亦會設立熱綫讓員工實名及匿名舉報，他表示，需時讓員工虛心接受意見。

至於流失率方面，過去十二個月全職醫生流失率為5.3%；護士流失率為7.7%。另亦有316名非本地培訓醫生，於明年第一季前到任。護士方面，非本地培訓護士法例通過後，收到一千多名申請書，其中6百多人背景合適，一共聘請80多名護士，當中兩名來自英國及新加坡的海外港人，已獲護管局註冊。





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