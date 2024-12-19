下午茶｜香港故宮×DALLOYAU推出「中法文化盛薈」下午茶　明年1月起於本港指定餐廳供應

▲ 香港故宮文化博物館×DALLOYAU推出「中法文化盛薈」下午茶，來年1月起於本港指定餐廳供應。（香港故宮文化博物館圖片）

【香港故宮 / 中法文化 / 下午茶】香港故宮文化博物館（博物館）今日（19日）宣布，與法國著名糕點品DALLOYAU攜手推出「中法文化盛薈」下午茶。這款下午茶將於來年1月2日至5月31日在全港5間餐廳供應。

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「中法文化盛薈」下午茶靈感源自17、18世紀中法宮廷文化藝術交流。當時兩國宮廷匠師各有不同的文化底蘊，但借鑒彼此的工藝，製作出融合創意、技術和美感的器物，例如瓷器、琺瑯器、紡織品等。

適逢2024年是中法建交60周年及中法文化旅遊年，雙方跨界合作推出下午茶，呈獻多款外型小巧精美的鹹甜點，將宮廷文化歷史故事與誘人食材結合，向這段源遠流長的中法友誼致敬。

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下午茶｜「中法文化盛薈」下午茶來年1月起供應

「中法文化盛薈」下午茶點心包括經典法國朱古力慕絲、杞子桂花杯、招牌歌劇院蛋糕、栗子千層酥、馬卡龍、龍蝦松露三文·治煙三文魚三文治、紅桑子鴨肝撻、田螺蘑菇酥皮盒及英式鬆餅配山楂醬，茶包選用來自「香港故宮特『宮』隊」系列，每個茶包均附有博物館自家設計的明清宮廷卡通角色。

雙人下午茶價格：536元（DALLOYAU）或598元（米芝蓮一星法國餐廳ÉPURE），價錢另收加一服務費。

供應餐廳：DALLOYAU娛樂行、國際金融中心商場、太古廣場及海港城分店，ÉPURE餐廳

供應日期：2025年1月2日至5月31日

供應時間：下午2時30分至5時30分

優惠：DALLOYAU是「香港故宮之友」會員、香港故宮文化博物館贊助人、以及憑香港故宮文化博物館特別展覽門票或全館通行門票的博物館訪客，可享受85折優惠；品嚐下午茶的顧客可憑消費收據於香港故宮文化博物館禮品店換取精美紀念品乙份。

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