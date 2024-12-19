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暖身熱飲｜日本實測8款熱飲大比拼　第1名持續保暖130分鐘

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

【熱飲／保暖／熱飲】氣溫急跌，不少人想保暖，都會喝些熱飲暖身，但原來並非所有熱飲對保暖身體有幫助。日本有節目就8款暖身熱飲進行實測，測試其暖身及保暖效果，結果發現朱古力/咖啡/牛奶這類常見暖身熱飲，竟並非最佳保暖飲品，甚至可能越飲越凍？專家對於熱飲可以暖身的成因作出這樣的解釋。

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暖身熱飲｜本港氣溫急跌應注意保暖 日本節目實測8款暖身熱飲效果

根據天文台九天天氣預報，明日(20日)市區清晨氣溫會降至攝氏13度；而打鼓嶺及大埔地區更只有8度，另天文台預測下周日（22日）市區氣溫也會低見13度。而平安夜(24日)氣溫介乎14度至19度，聖誕節則介乎15度至20度。Boxing Day 26日氣溫最高是22度。

天氣寒冷，除了穿衣上要注意保暖，不少人亦會飲熱飲暖身。日本節目《それって!?実際どうなの課》曾就8款冬日熱飲進行暖身實測，測試房間室溫維持於25°C，而受試者飲用前平均體溫必須達到36.4°C，並且只可坐著，她們的飲品分量大約為220毫升、溫度統一為60°C。

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節目透過紅外線熱影像以及每5分鐘腋下探熱針測量，來觀察測試者身體溫度變化，來找出最暖身飲品排名，並邀請石原新菜醫生解釋箇中原因。

暖身熱飲｜拆解暖身熱飲排名 熱牛奶竟排最尾

測試飲品包括熱水、牛奶、紅茶、咖啡、朱古力、粟米湯、豬肉味噌湯及薑茶，其結果及醫生解釋暖身原因如下：

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暖身熱飲排名｜1.薑茶

  • 暖身時間：130分鐘
  • 體溫提升：0.6°C
  • 醫生拆解成因：生薑含有成份薑酮、姜辣素和薑酚等成分，可令身體末端血管舒張，同時防止血液過於濃稠，令血液循環變得更流暢，從而改善手腳冰冷問題。

暖身熱飲排名｜2.粟米湯

  • 暖身時間：95分鐘
  • 體溫提升：0.5°C
  • 醫生拆解成因：粟米湯質感濃稠，因此在胃部滯留時間較長，令熱力可由內臟深處滲透全身。

暖身熱飲排名｜3.紅茶

  • 暖身時間：65分鐘
  • 體溫提升：0.3°C
  • 醫生拆解成因：紅茶含有可進血液循環的茶黃素，有助將熱力伸延至四肢末端。

暖身熱飲排名｜4.熱朱古力

  • 暖身時間：40分鐘
  • 體溫提升：0.2°C
  • 醫生拆解成因：熱朱古力中含有可可多酚，可有助血管舒張、促進血液循環，從而提升體溫，連雙腳末端亦可感受到溫暖，其效果較熱水更為顯著。

暖身熱飲排名｜5.熱水

  • 暖身時間：40分鐘
  • 體溫提升：0.3°C
  • 醫生拆解成因：飲用熱水半小後，可見手掌變得溫暖起來。

 

暖身熱飲排名｜6.咖啡

  • 暖身時間：35分鐘
  • 體溫提升：0.1°C
  • 醫生拆解成因：咖啡因會令血管收縮，令到體溫不升反跌。

暖身熱飲排名｜7.豬肉味增湯

  • 暖身時間：20分鐘-30分鐘
  • 體溫提升：首20分鐘上升0.4°C，足部末端亦有回暖跡象，惟25分鐘後體溫開始下降，約30分鐘時回落到飲用前體溫。
  • 醫生拆解成因：豬肉味噌湯配料如白蘿蔔、牛蒡和豬肉等屬偏寒涼食物，攝取後反而令人變冷。

暖身熱飲排名｜8.熱牛奶

  • 暖身時間：20分鐘
  • 體溫提升：0.1°C
  • 醫生拆解成因：中醫角度而言，牛奶屬於寒涼食物，會令身體變冷。

綜合上述測試排名，其中薑茶暖身效果最好，但經常用於暖身、安眠的熱牛奶及熱咖啡等效果不不太好，甚至可能會越飲越凍，今年冬天大家飲用暖身熱飲時，可以多加參考。

暖身熱飲｜ 著羽絨有4大安全隱患

除了飲熱飲，冬天亦有不少人會選擇穿上羽絨外套保暖，但原來亦有可能帶來危險。內地應急管理部宣教中心就曾發文，講解穿著羽絨服的4大安全隱憂，部分情況下甚至有機會出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患如下：

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資料來源：內地應急管理部宣教中心

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