房屋津貼｜過渡性住房津貼最多可領$11,550 助房屋搬遷/購置傢俬/孩子轉校等
撰文： 王月明
發布時間： 1 小時前
【房屋局 / 過渡性房屋 / 津貼】為支援新入住過渡性房屋項目的住戶搬遷及適應環境，房屋局推出「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」（「試驗計劃」），為期兩年（2023年月22日至2025年8月22日），由2023年接受申請。
房屋局為「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」（「資助計劃」）下過渡性房屋項目新住戶發放一次性特別津貼，以減輕其負擔。有關津貼金額視乎住戶人數及所在地區而定，合資格申請人最高可獲得逾1.1萬元津貼。
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房屋津貼｜申請資格
房屋津貼｜申請方法
- 符合以上資格住戶可於「試驗計劃」推行期間，從房屋局網頁下載或透過入住的過渡性房屋項目的營運機構索取申請表格；
- 申請人應在與營運機構簽定租約／協議後，盡快提出特別津貼申請，填妥的申請表格可以寄回或直接交回營運機構以供核實及審批；
- 合資格住戶在入住過渡性房屋單位後三個月內提出的申請，逾期不受理。
房屋津貼｜特別津貼金額
「試驗計劃」以每一個申請人為一個發放單位，包括申請人及申請表格內所有同住成員。每個申請人及其住戶內所有成員只可於「試驗計劃」期間獲發一次定額特別津貼。合資格住戶可獲發放的特別津貼金額(元)如下：
|位於新界及離島的過渡性房屋項目的住戶
|於市區及擴展市區的過渡性房屋項目的住戶
|1人
|3,650
|1,800
|2人
|5,450
|2,700
|3人
|7,100
|3,550
|4人
|8,450
|4,200
|5人
|9,700
|4,850
|6人
|11,550
|5,750
新界：（包括屯門、元朗、天水圍、上水、粉嶺及大埔）及離島（不包括東涌）。
市區：（包括港島及九龍）以及擴展市區（包括東涌、沙田、馬鞍山、將軍澳、荃灣、葵涌及青衣）。
房屋津貼｜審批及津貼發放安排
- 營運機構在收到申請人填妥的申請表格後，會隨即核實所遞交的資料，並會盡快處理申請；
- 營運機構會於收到申請後10個工作天內通知申請人申請結果；
- 如果申請結果為「合資格」，營運機構會於通知申請人申請結果後10個工作天內發放特別津貼；
- 如申請人獲通知時仍未遷入相關的過渡性房屋，則會於申請人正式入伙後10個工作天內發放特別津貼。
房屋津貼｜申請人責任
- 申請人在提交申請前，須詳閱申請表第三部分「申請人聲明及承諾」，並簽署確認；
- 領取特別津貼人士需入住有關過渡性房屋項目最少達一年；
- 申請人須配合房屋局為「試驗計劃」進行的意見調查；
- 申請人如明知或故意作出虛假陳述或隱瞞資料，或以其他方式誤導房屋局／營運機構，可能會被檢控及喪失申請資格；
- 申請人如蓄意提供虛假資料或漏報資料，以欺騙手段令本人及／或家庭成員取得特別津貼，屬刑事罪行。
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