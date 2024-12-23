房屋津貼｜過渡性住房津貼最多可領$11,550　助房屋搬遷/購置傢俬/孩子轉校等

▲ 過渡性住房津貼最多可領$11,550，助房屋搬遷、購置傢俬及孩子轉校等。

【房屋局 / 過渡性房屋 / 津貼】為支援新入住過渡性房屋項目的住戶搬遷及適應環境，房屋局推出「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」（「試驗計劃」），為期兩年（2023年月22日至2025年8月22日），由2023年接受申請。

房屋局為「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」（「資助計劃」）下過渡性房屋項目新住戶發放一次性特別津貼，以減輕其負擔。有關津貼金額視乎住戶人數及所在地區而定，合資格申請人最高可獲得逾1.1萬元津貼。

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房屋津貼｜申請資格

申請人及同住家庭成員必須為「資助計劃」下過渡性房屋項目的住戶； 「試驗計劃」申請人及其所有同住家庭成員和人數與其於「資助計劃」下過渡性房屋住戶申請人的申請填報的姓名和人數必須相同； 申請人在「試驗計劃」公布後（即 2023 年 6 月 16 日或之後）才遷入過渡性房屋單位； 領取特別津貼人士需入住有關過渡性房屋項目最少達1年。 ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

房屋津貼｜申請方法

房屋津貼｜特別津貼金額

「試驗計劃」以每一個申請人為一個發放單位，包括申請人及申請表格內所有同住成員。每個申請人及其住戶內所有成員只可於「試驗計劃」期間獲發一次定額特別津貼。合資格住戶可獲發放的特別津貼金額(元)如下：

位於新界及離島的過渡性房屋項目的住戶 於市區及擴展市區的過渡性房屋項目的住戶 1人 3,650 1,800 2人 5,450 2,700 3人 7,100 3,550 4人 8,450 4,200 5人 9,700 4,850 6人 11,550 5,750

新界：（包括屯門、元朗、天水圍、上水、粉嶺及大埔）及離島（不包括東涌）。

市區：（包括港島及九龍）以及擴展市區（包括東涌、沙田、馬鞍山、將軍澳、荃灣、葵涌及青衣）。

▲ 若申請結果為「合資格」，營運機構會於通知申請人申請結果後10個工作天內發放特別津貼。（資料圖片）

房屋津貼｜審批及津貼發放安排

營運機構在收到申請人填妥的申請表格後，會隨即核實所遞交的資料，並會盡快處理申請；

營運機構會於收到申請後10個工作天內通知申請人申請結果；

如果申請結果為「合資格」，營運機構會於通知申請人申請結果後10個工作天內發放特別津貼；

如申請人獲通知時仍未遷入相關的過渡性房屋，則會於申請人正式入伙後10個工作天內發放特別津貼。

房屋津貼｜申請人責任

申請人在提交申請前，須詳閱申請表第三部分「申請人聲明及承諾」，並簽署確認；

領取特別津貼人士需入住有關過渡性房屋項目最少達一年；

申請人須配合房屋局為「試驗計劃」進行的意見調查；

申請人如明知或故意作出虛假陳述或隱瞞資料，或以其他方式誤導房屋局／營運機構，可能會被檢控及喪失申請資格；

申請人如蓄意提供虛假資料或漏報資料，以欺騙手段令本人及／或家庭成員取得特別津貼，屬刑事罪行。

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