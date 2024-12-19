衝症文化︱公院試行睇症醫生要自我介紹　高拔陞：我睇症都會叫自己做高醫生

▲ 本身是老人科醫生的醫管局行政總裁高拔陞稱，自己睇症均會向病人自我介紹。(彭大偉攝)

公立醫院資源緊拙，公立醫院醫生不時需要「衝症」，不時有病人反映醫生只是對著電腦工作，沒有與病人溝通。醫管局行政總裁高拔陞表示，於個別聯網試行鼓勵醫生向病人介紹自己名字，認為成效不錯，未來一年會於各個聯網大力推行。

外國盛行醫生睇症要自我介紹，高拔陞指因文化及習慣上的差異，早前初步推行計劃，醫生向病人介紹自己名字。高拔陞表示，介紹自己名對醫生及病人都有好處，包括病人對自己情況了解、明年會大力推行工作。

年薪高達近700萬的高拔陞，於大會會議表示，做法亦對減少病人投訴、以及增加讚賞有幫助。身為老人科醫生的他提到自己睇症，亦會自我介紹自己做高醫生，「咁無理由叫自己做拔陞」。主席范鴻齡亦表示支持做法，回應高拔陞指「所以佢咪做到總裁囉」。

醫院管理局亦公布透過中大進行的「2023年住院病人經驗調查」報告，隨機訪問近一萬名在26間公立醫院出院的病人。調查結果顯示受訪病人整體住院經驗非常正面，約九成一受訪者對26間公立醫院住院服務的整體經驗評分達7分或以上（10分為滿分），平均分為8.1分。不過大會會上不少成員，亦提議改進研究方法，包括縮短問卷等。主席范鴻齡亦指，希望可以更準確掌握病人意見。

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