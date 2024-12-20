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聖誕節禮物｜14款熱門勞力士手錶推介　最平$4.8萬即入手　專家推2款最保值【附型號+價格】

休閒消費

撰文： 李綉珊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 29 分鐘前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

【勞力士/Rolex/手錶入門/名錶/聖誕節禮物】勞力士不僅是一個手錶品牌，更是一種生活方式的象徵，加上名人明星加持，讓勞力士橫跨數個世代、時尚與潮流圈。TOPick邀請到鐘錶專家推介14款熱門勞力士錶，大家不妨留意以下款式！

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Rolex勞力士手錶｜公價與市價差距再度拉近

受整體經濟氣氛影響，全球手錶價格都有回落的跡象。貴族鐘錶珠寶市場經理劉卓宏（Andy）表示︰「勞力士在2024年整體價格回落近12.7%，其中跌幅最大的是地通拿系列，下跌11.3%；同樣受歡迎的水鬼系列下跌16%；GMT-Master II下跌 10.7%。」手錶市場回落，即代表手錶公價情況逐漸回復至昔日較合理價格，尤其是在2024年，勞力士將手錶公價向上調整約4%。Andy坦言公價與市價差距再度拉近，是錶迷入手心儀錶款的黃金機會。

Rolex勞力士手錶｜最易入門錶款

Rolex Submariner水鬼系列一向是勞力士最熱門的入門錶款，這是品牌最早期的專業腕錶之一，現已成為潛水功能腕錶的典範之作。Oyster Perpetual Submariner於1953年面世，是世上首枚防水深達100米（330呎）的潛水腕錶。如今，Submariner與Submariner Date均採用前沿的製錶技術，配備各種功能，確保堪為可靠可信的潛水工具。

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Rolex勞力士手錶｜經典入門款

勞力士自1930年代透過提供極地及登山探險裝備，在真實環境下測試錶款的性能。Oyster Perpetual Explorer及Oyster Perpetual Explorer II見證了品牌與探險活動的悠久歷史。Explorer腕錶的特色3、6及9數字、鐘點標記和指針均覆有散發長效藍光的夜光物料。蠔式鋼非常耐用，經打磨後散發出耀目光芒，即使在極端的環境，其美態依然不減。

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勞力士手錶｜女士入門款式

BLACKPINK Lisa和Jisoo都迷上Lady Datejust 28手錶，這款手錶絕對是時尚單品之一，顏色優雅柔和配搭多變，不論日常休閑裝，還是精緻時髦的打扮都適合，而且給人一種低調的奢華感，難怪連宋慧喬都是忠實粉絲。而Oyster Perpetual系列，Andy表示最適合新手入門選擇。

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Rolex勞力士手錶｜最保值熱門款式

Andy表示，在勞力士錶當中最保值熱門款式非這兩款莫屬！對比起整個系列下跌10.7%，Batman與百事可謂保值的大贏家。

1. GMT-Master II BATMAN 鋼藍黑珠帶

  • 型號：126710BLNR
  • 下跌：4.5%
  • 公價：$89,500
  • 市價：$129,000

2. GMT-Master II 百事珠帶

  • 型號：126710BLRO
  • 下跌：6%
  • 公價：$89,500
  • 市價：$168,000
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Rolex勞力士手錶｜專家推薦錶款

GMT-Master II 一直都是不少港人鍾情的款式。Rolex於Watches and Wonders 2024中發佈全新灰黑圈GMT-Master II，讓一眾勞迷非常驚喜，因為品牌經典的綠針GMT款式已經於2019年停產，新作沿用了這一經典顏色令人喜出望外。今年公價$89,500，市價$137,000。此外，Andy亦推介了冰藍地通拿、熊貓地通拿、Yacht Master RLX鈦金屬及Datejust41綠面珠帶，都是值得留意。

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Rolex勞力士手錶｜2025值得留意錶款

Andy表示在勞力士眾多錶款中，價錢最「硬淨」的GMT-Master II（型號 126710BLRO），自1955年首款GMT起已是以紅藍百事圈出現，多年來有非常多「百事圈」版本，126710BLRO自2018年起推出，至今已有6年，外界對於它停產的猜測高漲，不少人認為有機會被「可樂圈」紅黑錶圈取締。

Rolex勞力士手錶｜5招保養方法

  • 錶膜

手錶就像手提電話一樣經常佩戴少不免碰撞和刮花，兩者都需要貼上保護膜保護。錶膜這不僅能防止腐蝕、刮傷和污垢，對手錶外觀的影響也幾乎為零。市面上已有0.07MM極限超薄的保護膜，如Anti Pro，能適應絕大部分勞力士款式，為愛錶提供多重保護，減少損耗。

  • 每日清潔

養成用手錶布或眼鏡布擦拭錶面和錶帶內側的習慣，可以減少汗水帶來的細菌滋生，令手錶保持新淨。

  • 避免與其他飾物同時佩戴

習慣佩戴將手錶和其他飾物一起配戴，長期下來會造成手錶表面出現難以修補的刮痕。因此，建議避免與飾物一起佩戴，以減少磨損。

  • 妥善儲存手錶

避免將手錶摺疊、錶面朝上擺放，這樣會導致錶頭、錶帶與內扣之間的磨擦，造成刮痕。

  • 不要放在浴室

以免濕氣進入。

資料來源：貴族鐘錶珠寶

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