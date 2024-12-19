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啟德體育園｜JOYPOLIS SPORTS啟德旗艦店周五開幕　3大主題必玩超音鼠運動場/VR賽馬/踩格仔遊戲

親子好去處

撰文： 任薏

發布時間： 2 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

啟德體育園｜JOYPOLIS SPORTS啟德旗艦店周日（22日）正式開幕，TOPick記者今日率先試玩2大區域！

【啟德JOYPOLIS SPORTS/啟德體育園】JOYPOLIS SPORTS啟德旗艦店將於12月22日正式開幕！場館佔地3萬呎，樓高4層，主要分成3大主題區，其中有首個以超音鼠作主題的互動遊樂場，適合大人小朋友一齊玩！TOPick記者為大家試玩2大區域，即睇詳情！

JOYPOLIS SPORTS正式進駐香港啟德體育園，並於12月22日開幕。（TOPick記者攝）

啟德JOYPOLIS SPORTS｜啟德旗艦店樓高5層設3大主題區

日本首間海外JOYPOLIS SPORTS香港啟德旗艦店將於12月22日正式開幕，店內樓高5層，佔地3萬呎，分成3大主題區，包括全球首個「超音鼠競技場SONIC Stadium 」、「忍者道場 NINJA DOJO」及「未來運動館 FUTURE ARENA」，擁數十種結合科技與運動的遊樂項目，頂層更有「餓虎藏龍」主題餐廳及酒吧，不用擔心玩到餓！

場內3大主題區，TOPick記者率先體驗「超音鼠競技場SONIC Stadium 」及「未來運動館 FUTURE ARENA」！

1.超音鼠競技場SONIC Stadium 

超音鼠競技場SONIC Stadium 是全球首個以超音鼠運動主題的互動遊樂場，匯聚了多個超音鼠主題的家庭娛樂項目，除了有首度獨家推出的「音速旋風」和「空中金環大冒險」外，還有專為0-12歲小朋友而設的「超音鼠全能運動場」，內有5大遊樂互動設施，包括攀爬遊樂場、波波池、彈跳床等。

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2.未來運動館 FUTURE ARENA

未來運動館 FUTURE ARENA可體驗實體運動與創新娛樂的運動遊樂項目，設11項設施，其中最矚目的是大中華區首發的「VALO ARENA」MR遊戲，同時可供6人遊玩，無需穿戴任何設備，便可享受刺激有趣的運動遊戲，結束後更可以透過email重溫玩遊戲的影片！另外，「世一馬王傳奇」是VR賽馬遊戲，大家會化身騎師，完成1200米的賽事，極度考驗大家的體力和耐力；「魔幻攀爬」則是全球首個AR攀爬牆，透過投影技術與動作追蹤，將傳統攀爬牆轉為互動遊戲平台，訓練體力之餘，也不失趣味性。

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3.忍者道場 NINJA DOJO

忍者道場結合傳統日本忍者文化與忍者障礙比賽的運動概念，大家可以體驗「忍者任務闖入行動」，挑戰逾70個刺激任務，從高達4米高的結構中大展身手；另外「手裏劍飛鏢王」引入了日本忍者協議會專業認證的手裏劍體驗，更是由伊賀流忍者博物館監修，讓大家成為精準投擲大師；「忍者群鬥」則是可以和朋友們來一場戰術對決，體驗忍者的團隊精神與競技樂趣。

啟德JOYPOLIS SPORTS｜主題餐廳飽覽啟德主場館 商店販售多款正版紀念品

除了3層的遊玩區外，4樓設有Hungry Tiger Hidden Dragon 餓虎藏龍主題餐廳及酒吧，提供半室外用餐區，可以飽覽啟德主場館的美景。另外1樓的接待處旁設有記念品商店，販售多款來自SEGA的正版Sonic & Friends商品，如公仔、水樽、盲盒等。

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各樓層設施分佈：
LG層：忍者道場 NINJA DOJO
L1層：接待處及紀念品商店
L2層：超音鼠競技場 SONIC STADIUM
L3層：未來運動館 FUTURE ARENA
L4層：IP 主題餐廳「Hungry Tiger Hidden Dragon 餓虎藏龍」

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 啟德旗艦店
地址：九龍城啟德體育園運動健康中心G至4樓
開幕日期：12月22日

優惠詳情：
預訂日期：即日起
體驗日期：2024年12月22日至2025年11月30日
體驗時間：10:30 - 20:30（最後入場時間19:30）

【親子套票】超音鼠競技場家庭票（120分鐘，2大1小）
優惠價：
星期一至五：$323/ 2大1小，平均$107.7/位（原價$398/組）
星期六至日：$432/ 2大1小，平均$144/位（原價$516/組）
*門票價錢包括兩位成人及一位0-11歲兒童
*門票只適用於 L2 遊戲樓層（不適用於 LG，L3 遊戲樓層及 L4 餐飲樓層）
 【KKday優惠預訂

【親子套票】超音鼠競技場門票（60分鐘）
優惠價：
1大1小：$146/組起，平均$73/位起（原價$168/組起）
2大1小/1大2小：$233/組起，平均$77.7/位起（原價$268/組起）
*門票只適用於 L2 遊戲樓層（不適用於 LG，L3 遊戲樓層及 L4 餐飲樓層）
 【KKday優惠預訂

【親子套票】超音鼠競技場門票（120分鐘） 
優惠價：
1大1小：$207/組 起，平均$103.5/位起（原價$238/組）
2大1小/1大2小：$346/組起，平均$115.3/位起（原價$516/組）
*門票只適用於 L2 遊戲樓層（不適用於 LG，L3 遊戲樓層及 L4 餐飲樓層）
KKday優惠預訂

【門票優惠】JP超動感全票（含入場券+120分鐘遊樂設施暢玩） 
優惠價：
成人：$278/位起（原價$320/位起）
小童（3-11歲）$226/位起（原價$260/位起）
長者（60 歲）$157/位起（原價$180/位起）
KKday優惠預訂

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