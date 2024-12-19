尋親記｜與游泳來港二哥張優潑失散半世紀　六旬妹盼冬至與愛兄團圓

▲ 66歲張馨心（左）盼冬至與失散愛兄張優潑團圓。（紅十字會提供）

周六（21日）便是冬至，不少人準備一家團圓過節，惟張家4兄弟姐妹去年7月向紅十字會求助後，事隔逾一年，仍未尋獲於約半世紀前失散、現時約71歲的二哥張優潑。66歲四妹張馨心（原名張優樂）堅信二哥尚在人間，盼望有天能重聚。

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張家祖籍廣東省揭陽巿，共有5兄弟姐妹，查詢人張馨心排第四。大哥現居深圳；二哥是被尋者張優潑；三哥在港；五弟則在家鄉揭陽市。

張馨心憶述，1975年左右，二哥跟朋友盼從家鄉游泳來港投靠姨姨。朋友最終因體力不支失敗，但指看到游泳了得的二哥，成功於元朗流浮山上岸。不過，在港等候的姨姨一直沒有收到二哥電話，二哥當時在港又沒有其他人可聯繫，自此失去聯絡。

她續指，年少時與二哥感情深厚，兩人容貌相似，牙齒、笑容、動靜都一樣。二哥更最愛錫她，出入都會牽著她的手，甚至即使囊中羞澀，也會為她買喜歡的衣服。

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至1984年，張馨心經親人申請來港居留，曾嘗試於報章刊登尋人啟事，雖然意外聯絡到失聯的舅父，但二哥仍舊杳無音訊。

眼看日子一天一天過去，張馨心猜想哥哥是否在來港時失憶、或身體出現問題，故未能跟家人聯絡，但仍沒有放棄，跟家人用盡方法尋人，更曾求神問卜，「都話我大佬平安，所以好有信心。」

張馨心去年7月尋求紅十字會尋人服務協助，會方曾透過政府部門和銀行等途徑尋訪，但均未有消息。張馨心雖感到氣餒，但指仍存有一絲寄望，盼有天能和二哥重聚，用鄉下話叫喚他的名字，並重回家鄉故地，「有一日遇到佢認唔到我，我會叫佢名，鄉下人冇叫二哥，叫優潑、優潑，希望佢慢慢記得。」

被尋者資訊 名字：張優潑

年齡：71歲

特徵：上臂有胎記；懂得潮州話及客家話；約1.72至1.73米高；中等身材；皮膚偏白晢 如有任何被尋者消息，可即時聯絡香港紅十字會尋人服務熱線（2507 7135），或電郵至tracing@redcross.org.hk。

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