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藝術盛事｜第10屆Art Central明年3月回歸中環海濱　推新展區Legend

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 24 分鐘前

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Art Central將於明年3月回歸中環海濱。（ART CENTRAL提供）

藝術界年度盛事Art Central將於明年3月26至30日，重返中環海濱舉行第10屆展會，呈獻亞洲最具前瞻性畫廊及藝術家的作品。

Art Central 2025為文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」 的資助項目。除了講座、裝置藝術、影像及表演藝術節目，還推出全新展區「Legend」，邀請參展畫廊設專區，展出一位1970年前出生藝術家的作品，以藉此突顯早代藝術家的貢獻。 「Neo」展區則重點展出首年及第二年參展畫廊作品，讓更多新晉藝術家展現才華，料有10間畫廊參與。

Art Central 2025展會總監Corey Andrew Barr指，Art Central將於明年3月重返中環海濱，進一步鞏固其作為香港藝術周，及地區藝術年度盛事核心活動的地位。

Corey Andrew Barr又指，隨着香港持續加強其作為國際藝術文化中心的地位，相信明年香港藝術周將取得成功，並期待是次展會再在培育本地藝術生態系統方面，作出重大貢獻。

Art Central 2025節目詳情，包括藝術家、參展畫廊、講座、表演、合作伙伴關係和策展項目等，將於稍後公布。

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