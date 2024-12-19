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熊貓經濟｜港鐵即日起推大熊貓主題列車　行走南港島綫及機場快綫

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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港鐵推出「大熊貓暢遊MTR」宣傳及活動。（港鐵提供）

香港掀起大熊貓熱潮，港鐵於本月至明年2月期間，推出「大熊貓暢遊MTR」宣傳及活動，包括設大熊貓主題車站、主題列車等，港鐵大使「鐵仔」更將於不同車站「快閃」，向乘客派發大熊貓主題小禮物。

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港鐵即日起推出大熊貓主題列車，2列行走南港島綫，1列行走機場快綫。高鐵大熊貓主題列車則將於明年1月啟航，由西九龍站乘高鐵前往深圳或廣州，即有機會與主題列車相遇，詳情稍後公布。

此外，港鐵南港島綫海洋公園站由即日起至明年2月中，化身成大熊貓主題車站，客務中心、大堂、月台等，均有6隻大熊貓：盈盈、樂樂、安安、可可、龍鳳胎寶寶家姐和細佬的卡通圖案；「鐵仔」亦會披上大熊貓裝束於車站亮相。

而為了歡迎市民及旅客前往大熊貓主題車站，南港島綫沿綫各站、羅湖站、落馬洲站、機場快綫沿綫車站，以及高鐵香港西九龍站的站務員，均會在制服上掛上大熊貓裝飾。

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港鐵大使「鐵仔」派大熊貓主題小禮物

6隻大熊貓的圖案還會進駐金鐘站候車大堂，LED圓柱更播放3D大熊貓出沒片段，有大熊貓伸手向乘客打招呼。10個高人流車站則特設大熊貓打卡位，每個都具不同地區特色。

適逢佳節將至，港鐵亦已在各車站換上「鐵仔」及大熊貓主題節日裝飾，並將安排「鐵仔」、「機鐵仔」及「高鐵隊長」於不同車站快閃，向乘客派發大熊貓主題小禮物。

港鐵公司常務總監—香港客運服務楊美珍指，樂見香港近月掀起熊貓熱潮，港鐵為推動熊貓經濟出一份力，希望令乘客在旅程中感受到大熊貓的可愛，並吸引市民及旅客多外出、多消費，為香港帶來更多活力和開心。

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