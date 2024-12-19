河套園區︱創科局：落馬洲站非唯一通往河套香港園區道路　訪客可循上水站、元朗站等前往

▲ 創新科技及工業局指，落馬洲站不是唯一通往河套香港園區的道路。（資料圖片）

創新科技及工業局指，落馬洲站不是唯一通往河套香港園區的道路，連接河套香港園區及粉嶺／新田公路的西面連接道路已在10月開通，園區人員及任何人士均可以使用這些道路，以及港鐵上水站或元朗站到達園區。

倘安排暢順運作 可考慮擴用落馬洲站連接路人士類別

河套香港園區明年會進入營運期，由於落馬洲港鐵站屬禁區範圍，創新科技及工業局早前提出修例，容許需要每天頻繁往來河套香港園區的特定人員，可於港鐵落馬洲站乘搭由園區公司安排的穿梭巴士或其他公共交通工具往返園區。局方指，當有關安排能暢順運作，可考慮擴大能使用港鐵落馬洲站連接路往返園區的人士類別，例如園區訪客。

民建聯立法會議員劉國勳指，理解到今次政府在連接路實施的是先導計劃，故在運作順暢，加上做好其他硬件配套如車站等，才再有序開放也是好事。早前批園區訪客不能用落馬洲站直連路令人「難以理解」的立法會議員張欣宇，他今日表示，欣見政府積極聆聽各方意見。

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