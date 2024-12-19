  • 15°C
香港時間：20241220日 (五) 00:02

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

周杰倫演唱會｜啟德5萬座位只賣3.8萬張飛？　文體旅局：要睇舞台設計

社會

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

周杰倫明年在啟德體育園開演唱會，有人指主場館有5萬個座位，為甚麼主辦單位只賣3.8萬張門票。文化體育及旅遊局指，實際座位數目要看舞台設計，舉例紅館有時都只開「三面台」。

周杰倫明年6月27日至39日在啟德體育園主場館開演唱會，主辦方周三（18日）發售優先門票。然而不少歌迷反映「一票難求」，在主辦方的社交網站投訴，質疑為甚麼這麼快賣完票，又指主場館有5萬個座位，為何官方只發售3.8萬張門票。

點擊圖片放大

文體旅局晚上在社交網站發文，回應歌迷的問題，指演唱會在舞台設計方面非常獨特，有時會用整個場館的座位，有時甚至會有企位，但亦有可能沒有用盡所有座位。

局方舉例，可以開「四面台」的紅館，有時舉辦演唱會都只會開「三面台」。而亞博館有時會在舞台中間搭一座「cat walk」天橋，對座位數目都有影響。

網上流傳是次周杰倫演唱會的座位圖，可看到是「三面台」及「cat walk」天橋設計，因此無法利用舞台背後的一面座位。

周杰倫演唱會在2025年6月27至29日舉行，網上圖片可見是「cat walk」天橋設計。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

周杰倫演唱會︱周杰倫明年6月啟德體育園開騷　門票價錢分5類本月開售【內附詳情】
15:47 2024/12/13
周杰倫演唱會︱周杰倫明年6月啟德體育園開騷　門票價錢分5類本月開售【內附詳情】
周杰倫落實啟德體育園演唱會　明年6月舉行最貴$1,880
16:14 2024/12/13
周杰倫落實啟德體育園演唱會　明年6月舉行最貴$1,880

你可能感興趣

周杰倫演唱會︱周杰倫明年6月啟德體育園開騷　門票價錢分5類本月開售【內附詳情】
15:47 2024/12/13
周杰倫演唱會︱周杰倫明年6月啟德體育園開騷　門票價錢分5類本月開售【內附詳情】
周杰倫落實啟德體育園演唱會　明年6月舉行最貴$1,880
16:14 2024/12/13
周杰倫落實啟德體育園演唱會　明年6月舉行最貴$1,880
文化體育及旅遊局 門票 啟德體育園 啟德 周杰倫 演唱會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

李啟言傷勢｜阿Mo相隔14個月首發文公開穿病人服照片　感激爸爸李盛林長期陪伴復康
李啟言傷勢｜阿Mo相隔14個月首發文公開穿病人服照片　感激爸爸李盛林長期陪伴復康
肝硬化｜啤酒肚屬脂肪肝徵兆？醫列10大症狀恐已肝硬化　4原則護肝逆轉病情
肝硬化｜啤酒肚屬脂肪肝徵兆？醫列10大症狀恐已肝硬化　4原則護肝逆轉病情
急症室最長等候時間（12月19日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月19日 時間16:05）
寒流殺到｜天文台料周五氣溫降至13度2地區僅8度　 著羽絨4大隱患要小心
寒流殺到｜天文台料周五氣溫降至13度2地區僅8度　 著羽絨4大隱患要小心
食道癌丨《星空奇遇記》女星癌逝終年70歲　曾公開患食道癌遺作料明年播出【附食道癌8大徵狀】
食道癌丨《星空奇遇記》女星癌逝終年70歲　曾公開患食道癌遺作料明年播出【附食道癌8大徵狀】