周杰倫演唱會｜啟德5萬座位只賣3.8萬張飛？ 文體旅局：要睇舞台設計
社會
發布時間： 33 分鐘前
最後更新： 25 分鐘前
周杰倫明年在啟德體育園開演唱會，有人指主場館有5萬個座位，為甚麼主辦單位只賣3.8萬張門票。文化體育及旅遊局指，實際座位數目要看舞台設計，舉例紅館有時都只開「三面台」。
周杰倫明年6月27日至39日在啟德體育園主場館開演唱會，主辦方周三（18日）發售優先門票。然而不少歌迷反映「一票難求」，在主辦方的社交網站投訴，質疑為甚麼這麼快賣完票，又指主場館有5萬個座位，為何官方只發售3.8萬張門票。
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文體旅局晚上在社交網站發文，回應歌迷的問題，指演唱會在舞台設計方面非常獨特，有時會用整個場館的座位，有時甚至會有企位，但亦有可能沒有用盡所有座位。
局方舉例，可以開「四面台」的紅館，有時舉辦演唱會都只會開「三面台」。而亞博館有時會在舞台中間搭一座「cat walk」天橋，對座位數目都有影響。
網上流傳是次周杰倫演唱會的座位圖，可看到是「三面台」及「cat walk」天橋設計，因此無法利用舞台背後的一面座位。
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