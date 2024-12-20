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吳奇隆劉詩詩傳婚變︱吳奇隆劉詩詩婚姻疑再亮紅燈 註銷共同持股公司傳離婚

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

吳奇隆劉詩詩再傳婚變。

【吳奇隆 / 劉詩詩 / 婚變 / 離婚】現年54歲的吳奇隆與現年37歲的內地演員劉詩詩一直屢傳婚變，近日更被內地網紅爆料指，兩人婚姻已正式畫上句號。

活躍於微博平台的中國網紅王大發及搭檔小劉，近日在直播聲稱兩人已離婚，指：「離了，我聽的版本是離了，但是具體怎麼說還不知道。」至於談及劉詩詩未來的工作規劃，更直言：「終於不跟她那個前老公來往了。」

另外，有消息指，吳奇隆與劉詩詩共同持有的江蘇稻草熊影業有限公司已注銷，令離婚傳聞越傳越烈。但對婚變傳言，目前夫妻倆都尚未發表任何回應。

【影業大亨】吳奇隆從13歲打散工助家人還巨債　到擁逾10億身家公司在港申請上市

近年不斷傳吳奇隆與劉詩詩婚變。

吳奇隆劉詩詩傳婚變︱疑斬斷夫妻關係

雖然網紅所講吳奇隆與劉詩詩婚變似言之鑿鑿，但兩位當事人依舊沒任何舉動，劉詩詩更繼續現身公開活動，更與惠英紅抱抱嘟嘴合照，心情似乎沒受太大影響。

另外，據內地媒體《瀟湘晨報》報道指，劉詩詩名下13家企業，僅有7家為存續狀態；吳奇隆名下關聯3家企業，僅鎮江愛電智慧能源有限公司存續，江蘇稻草熊文化傳媒有限公司、九江隆之心影視文化工作室已注銷。

其中江蘇稻草熊文化傳媒有限公司為吳奇隆與劉詩施共同關聯公司，吳奇隆擔任董事長、劉詩詩間接持有該公司股份，如今公司注銷，被網民形容為如同斬斷夫妻關係。

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吳奇隆劉詩詩傳婚變︱「分訊」成內地熱搜

吳奇隆與劉詩詩當年因合作內地劇《步步驚心》結緣，雖然兩人年齡相差17年但無阻愛火，不時放閃，結果兩人在2015年結婚，夫妻育並有現年5歲兒子「步步」。

不過結婚生仔後，吳奇隆與劉詩詩對感情事反變低調，幾乎夫婦絕跡同框，在社交媒體也甚少有互動，由此早在2022年已屢傳婚二人姻亮起紅燈，最後他們僅以「我們一直都很好」闢謠。

而今次吳奇隆與劉詩詩第N次「分訊」傳離分消息傳出後即登上內地熱搜，同時香港及台灣網民也十分關注。

其實早前已有預測兩人會在2025上半年前隨時官宣離婚，而網民反應兩極，有人覺得種種跡象顯示他們夫婦情已變，另亦有人批評所謂爆料網紅的消息只是穿鑿附會，至於吳奇隆與劉詩詩到今均未有對傳聞作出任何最新的回應。

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【王力宏離婚】疑被影射與王力宏有不正常關係　徐若瑄情史多曾與多位男星傳緋聞

吳奇隆劉詩詩再傳婚變「已著手分財產」　瘋傳二人2025年正式官宣離婚

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