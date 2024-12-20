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前列腺癌｜轉移性荷爾蒙敏感型前列腺癌　雙重治療延長病情受控時間

醫健人物

發布時間： 60 分鐘前

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不少前列腺癌患者在確診時，癌細胞已經擴散至身體其他器官，這類個案可以利用「雄激素阻斷療法」控制病情。根據最新研究數據 ，近年醫學界就建議新確診「轉移性荷爾蒙敏感型前列腺癌」（mHSPC）之患者，在開展治療時，馬上使用結合新一代口服荷爾蒙藥物之雙重療法，以最快速度控制病情。

七十六歲的黃伯（化名）早在半年前已有骨痛及小便困難等徵狀，他自言捱到忍不住才去求醫，結果被診斷患上「mHSPC」，癌細胞已經轉移至淋巴腺，前列腺特異抗原指數（PSA）更高達三百多。主診醫生研判過其病情，認為他的病徵惡化速度較快，建議他在「雄激素阻斷療法」的基礎上，配合新一代口服荷爾蒙治療，以雙重治療模式，進一步控制病情。用藥後兩年，他的PSA指數大幅回落，也未有因此出現太多副作用。

抑制荷爾蒙緩病情

所謂「轉移性荷爾蒙敏感型前列腺癌 」（mHSPC）是指前列腺癌患者的癌細胞已經出現擴散，例如擴散至盆骨、脊椎、肋骨、胸骨等骨骼位置，前列腺癌細胞對荷爾蒙治療有特定的反應，即是利用藥物能令癌細胞喪失所需的荷爾蒙，能令腫瘤逐漸縮小，從而控制病情。 泌尿外科專科醫生盧挺傑表示，「mHSPC」意味著癌細胞已轉移到骨骼及盆腔以外的淋巴腺，患者普遍會感到骨痛，更可能影響到神經而令其行動困難，此外，癌細胞也可能影響尿道，引起血尿或排尿困難等。由於癌細胞的生長受著雄激素影響，故此新確診患者一般會接受「雄激素阻斷療法」。  然而，這種治療方案有其局限性，盧醫生指普遍「mHSPC」患者接受年半至兩年治療後癌細胞指數可能回升，症狀再次浮現︰「這或關係到前列腺癌細胞出現突變，能夠自行生產雄激素，或發展到毋須雄激素的刺激，亦可繼續生長。」

雙重治療 提早出擊

醫學界建議「mHSPC」患者，可以在「雄激素阻斷療法」的基礎上，搭配新一代口服荷爾蒙藥物，達至雙重治療。研究指出，相關治療方案能夠延長患者存活率百分之二十五，並推遲病情惡化時間由兩年至四年半。 直至二零二一年，雙重治療方案更是推以廣之。高風險前列腺癌患者可以接受雙重治療，提早作出針對性防備。而國際指引亦建議，針對mHSPC患者，第一線治療不再以單一「雄激素阻斷療法」為主，而是配合口服荷爾蒙藥物一併使用；或以包括化療在內的三重治療。 以個案中的黃伯為例，由於他的癌細胞有多處轉移及病徵相對嚴重，主診醫生於是制訂雙重治療方案，即「雄激素阻斷療法」及新一代口服荷爾蒙藥物，用藥至今病情逐漸趨向穩定，他亦能像以往般如常生活。 不過，部份患者或擔心加重藥物的種類，副作用豈非更嚴重？盧醫生對此表示，新一代口服荷爾蒙藥物的副作用較少，安全性高，最重要的是在接受治療期間，定期監察病情以防復發。 盧醫生建議患者，定期抽血及接受影像掃描，相關檢查能夠預視病情走向及復發風險，例如知道很大機會出現抗藥性，就會預早進行基因檢查，審視能否使用到免疫治療或標靶藥物「PARP抑制劑」等的可能性，以及早制訂下一步治療方案。 盧挺傑醫生提醒，治療前列腺癌有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

泌尿外科專科盧挺傑醫生

 

撰文 : 盧挺傑醫生 泌尿外科專科醫生

欄名 : 健康專家專欄

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