癌症殺手｜曾患子宮頸癌息影　日劇《GTO》女星希良梨再度罹癌自曝已離婚

【子宮頸癌／希良梨／離婚】日本女星希良梨多年前憑日劇《麻辣教師GTO》，飾演女學生一角爆紅，多年前因患上子宮頸癌突然息影、專心抗病。惟早前身體檢查又再發現癌蹤，日前她於網上坦承已確診二度患癌，可能需要摘除子宮，又指自己去年已經離婚，希望大家可以繼續支持她。

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今年44歲的希良梨於今年9月21日時，於Instagram透露指自己進行婦產科檢查時，再次發現癌症蹤影，多年前因患上子宮頸癌於事業巔峰期息影的她，當時曾將工作停擺、專心抗病，邊年更定居墨西哥，未料多年過去後再次確診患癌。

希良梨坦言今次檢查結果比20年前更糟糕，不過從幸仍是初期，但醫生表示有很大機會需要摘除子宮，惟9月25日接受開刀手術後，醫生發現癌細胞擴散情況比預料中嚴重，需要再次進行開刀治療。

期間她一直於社交平台分享狀況，並於今月13日再次開刀治療，入院前她更與GTO原作者藤澤徹見面敘舊，坦言自己雖然已做好了準備，但心裡還是百感交集，心裡充滿了不安，不過與藤澤徹用餐感到非常開心，亦受到了鼓勵，笑言：「期待下次再見！」

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癌症殺手｜術後傷口太痛難入眠 希良梨曝去年已離婚

希良梨完成手術後，於17日及19日亦分別公開自己術後情況，指自己傷口太痛令她難以入睡，同時更自曝去年離婚的消息，但考慮到家人私隱而未有公開明說，但如今卻決定要公開消息，希記大家可以繼續溫暖的支持她。

癌症殺手｜憑日劇《麻辣教師GTO》爆紅 曾結婚育有一子

希良梨本名為豐元希良梨，1998年憑日劇《麻辣教師GTO》飾演女學生一角而為人認識，2008年與台灣男友在日本低調完婚，2009年生下一子，先後定居於台灣、墨西哥。

多年前她曾於事業巔峰期突然息影，近日她於Instagram自爆當時急流勇退的原因是因為患上子宮頸癌，因此無奈地將工作停擺，專心抗病，不料早前身體檢查時，再次發現癌蹤。她透露指，得知二度罹癌後，她心情非常沮喪、不安，亦不時崩潰、哭泣。但她表示自己目前已經轉換心境，既然選擇將患癌訊息公開，便會積極抗病，希望成為粉絲們的力量，可以鼓勵、幫助到他人。

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癌症殺手｜罹患子宮頸癌3大症狀

據本港衞生署學生健康服務資料，HPV (Human Papillomavirus) 即人類乳頭瘤病毒，是一組包括超過150種不同基因型的病毒，其中約40種會感染人類生殖器官 (包括男性和女性) 。HPV可以透過親密行為傳播，部分屬高風險基因型的病毒可引致細胞病變及癌症，如子宮頸癌、陰道癌及肛門癌等。

子宮頸癌是至今與持續感染HPV有關的最常見癌症，幾乎所有子宮頸癌病例都是由持續感染HPV導致的。3大症狀包括：

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癌症殺手｜4招預防子宮頸癌

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資料來源：Instagram@kigod23

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