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靚媽精明眼︱屈臣氏推$1福袋網民讚實用只需符合1條件可擁有　即睇詳情與換購分店

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

屈臣氏推出超抵福袋優惠及優惠劣券，靚媽不要錯過。

【屈臣氏/福袋/著數】連鎖個人護理零售商屈臣氏慶祝新店開張推出$1福袋，只需符合一個條件即可於指定分店以$1換購精美禮品，有網民將換得的福袋放上網，見到禮品以實用性為主。另外屈臣氏有3間分店開張亦限定送高達$150現金券，即睇$1福袋詳情及換購方法！

屈臣氏推出超抵福袋優惠，只要你是易賞錢會員，於啟德零售館分店以及指定分店，買任何產品即可以$1換購精美禮品，每日指定時段即可換購。

最新影片:

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零失敗小食｜青瓜聖誕樹三文治及士多啤梨夾心可可松果 （無火簡易版）

有網民將換到的福袋物品放上網，大讚內裡的用品實用！當中包括梳打餅、粟一燒、紙巾及廚房紙等零食及日用品，亦有其他網民分享自己獲得洗潔精、出前一丁、梳打餅或粟一燒等，數量多達5件，絕對超值！

屈臣氏加派現金優惠券

另外，易賞錢會員於12月18日至22日到指定屈臣氏分店即可享$50屈臣氏現金優惠券，可於2024年12月18至20日於指定分店或2024年12月18, 20, 21, 22日於啟德體育園新店購買任何產品滿指定金額時使用，每位會員每單交易只限使用現金優惠券1張。

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而適逢MegaBox分店、長沙灣廣場分店及啟德體育園分店同期開幕，屈臣氏亦加碼推出開幕優惠，凡買滿$200即送$20現金券；滿$500送$80；滿$800送$100；滿$1000即可獲高達$150現金券，不可錯過！

屈臣氏$1福袋換購詳情

地點啟德體育園分店
日期12月18日至22日
指定時間

12月18日3PM

12月20日1PM

12月21日12pm及4pm

12月22日1pm


屈臣氏加派現金優惠券

3家分店開幕優惠，凡買滿指定金額，即送高達$150現金券

使用方法：可於2024年12月18至20日於指定分店或2024年12月18, 20, 21, 22日於啟德體育園新店購買任何產品滿指定金額時使用，每位會員每單交易只限使用現金優惠券1張

屈臣氏啟德體育園分店 

地址:九龍九龍城啟德體育園啟德零售館1二樓M1-217號舖
送現金券優惠期：即日起至2024年12月31日

屈臣氏MegaBox分店 

地址:九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期L2層32及33號舖
送現金券優惠期：即日起至2024年12月26日

屈臣氏長沙灣廣場分店 

地址:九龍長沙灣道833號長沙灣廣場地下G02號舖
送現金券優惠期：即日起至2024年12月31日

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