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不幸悲劇︱英6歲男童學校撞頭回家後睡夢中亡　父不滿：學校說只是撞了一下

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撰文： 王明芳

發布時間： 13 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

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英國一名6歲小學生日前在學校不慎摔倒撞及頭部，當晚回家後在睡夢中離世。（網上圖）

【英國學校/悲劇/小學生】英國一名6歲小學生，日前在學校不慎摔倒撞及頭部，當晚回家後在睡夢中離世，其父引述學校職員指，兒子在校內「只是撞了一下」、「沒什麼嚴重」，他對校方回應失望及極度不滿。

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綜合外國媒體報道，事件中不幸離世的男童穆罕默德（Muhammad Yaseen Uddin），又名亞辛（Yaseen），日前從英國伯明翰斯莫希思的馬爾堡小學放學回家，學校致電亞辛母親，提及兒子在校內「只是撞了一下頭部，沒什麼嚴重」。於是該晚他服食液體撲熱息痛後睡覺，翌日早上母親卻叫不醒亞辛。

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亞辛父親形容兒子是​​「一個聰明、快樂的人，也是一個美麗、善良的小男孩」，他不滿校方冷淡的回應。而學校校長則強調，亞辛事發時是撞到頭，沒有很大問題，同時，形容亞辛是帶給每個人微笑的男孩。

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