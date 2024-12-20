罕見病︱IU承認患上不治之症　皮膚壞死針扎也不痛暫無藥可治

【IU/李知恩/耳疾/罕見病】韓國超高人氣女歌手IU李知恩，繼2022年透露了自己飽受耳疾困擾後，她昨日(19日)於網上節目自爆自己患上一種罕見病，只要被蚊叮過的皮膚，便會起泡腫脹，甚至皮膚壞死。

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綜合韓媒報導，現年31歲的IU昨日(19日)於好友劉寅娜主持的網台節目《劉寅電台》中，透露了自己自小患上一種罕見疾病。據了解，IU所患的，是一種對蚊叮嚴重過敏的疾病，名叫「斯基特症候群」(Skeeter syndrome)，目前尚無有效可根治的方法。因此，IU對蚊子非常討厭，更回憶一旦被蚊後，皮膚會出現一連串嚴重過敏的反應:

我如果被蚊子咬到後，被叮的地方會腫得非常厲害...起膿，最後皮膚都壞死了，疼痛難忍，嚴重到需要服用抗生素。應該算是蚊子過敏之類的病症。

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IU又補充:

被蚊子咬過的地方會大面積擴散，變得紅腫，甚至出現嚴重的水泡和腫脹，尤其是臉部經常被咬，常常留下疤痕。

IU又指小時候被蚊咬過的皮膚，現在都已經壞死了，即使用針扎進去都不會有感覺。因此，對比一般少女所害怕的蟑螂，她更討厭蚊子。

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曾公開患上「耳咽管開放症」

IU於2022年在個人紀錄片中就曾公開患上「耳咽管開放症」。她當時醫生向她表示，她確切病因雖然未明，但就表示「唱歌時會形成很大壓力，長此下去，耳咽管可能會打開。」然而醫生亦補充，如果有足夠的脂肪組織，一般來說，耳咽管是不太會打開的。由於耳朵有些不受控，她形容在演唱會期間「如同地獄般煎熬」，令一眾歌迷支持者十分震驚和憂心。

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同場加映: 9款5星驅蚊劑

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