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中村雅俊演唱會｜日本殿堂級歌手相隔31年再臨香港　中村雅俊舉辦50周年紀念演唱會

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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日本殿堂級歌手中村雅俊相隔31年再臨香港，並將舉辦演唱會。

【日本殿堂級歌手/中村雅俊/演唱會】達摩工作室隆重宣布，日本殿堂級歌手中村雅俊將於2025年舉行50週年紀念香港演唱會！這將是中村雅俊音樂生涯中一個重要的里程碑，也是香港樂迷期待已久的盛事。

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中村雅俊是日本著名歌手，於1974年出道。1975年憑着電視劇《前程錦繡》在港日大受歡迎，主題曲《前程錦繡》中文版及日文版更成為經典金曲。他以其獨特的嗓音和溫暖的形象深受觀眾喜愛，代表作包括《ふれあい》、《俺たちの旅》、《時代遅れの恋人たち》等。

日本殿堂級歌手中村雅俊相隔31年再臨香港，並將舉辦演唱會。

出道50年，中村雅俊以其溫暖的歌聲和真摯的演繹，風靡了幾代人。他的歌曲不僅是旋律的組合，更是充滿人生哲理和情感的故事，觸動了無數聽眾的心靈。

中村雅俊演唱會｜多首金曲被香港歌手改編翻唱

多首金曲更被香港歌手改編翻唱，例如《俺たちの旅（香港版：羅文《前程錦繡》）、《恋人も濡れる街角》（香港版：黃凱芹《雨中的戀人們》）、《ふれあい》（香港版：關淑怡《一首獨唱的歌》），風靡一時，至今仍是經典。

日本殿堂級歌手中村雅俊相隔31年再臨香港，並將舉辦演唱會。

本次演唱會，中村雅俊先生將用他充滿磁性的嗓音，為香港歌迷帶來一系列經典金曲，與大家一同回顧他輝煌的音樂旅程，帶領觀眾重溫那些年的美好時光。

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